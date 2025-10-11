El exoesqueleto para hacer deporte sin esfuerzo: genera más potencia que una bicicleta eléctrica para recorrer 65 km

Los exoesqueletos parecen tecnología del futuro, pero lo cierto es que ya están disponibles en España y todo el mundo. Unos dispositivos que corrigen la postura del trabajador y que ayudan a hacer deporte sin esfuerzo, pudiendo correr a 27 kilómetros por hora.

Al mercado acaba de llegar un nuevo modelo, el X Ultra de Hypershell, un exoesqueleto de alto rendimiento diseñado para aventuras de distancias largas que ofrece un gran rendimiento de 1.000 vatios, por lo que genera más potencia que una bicicleta eléctrica (250 vatios en Europa) para recorrer 65 kilómetros.

Por lo que el X Ultra aporta un 400 % más de potencia a las piernas que una bicicleta eléctrica europea. Un exoesqueleto que está pensado para que el usuario pueda caminar, correr, escalar, trepar, esquiar y pedalear sin esfuerzo.

La clave de este dispositivo se encuentra en su nuevo motor de alta eficiencia que genera un 25 % más de potencia, lo que eleva la potencia máxima de 800 a 1.000 vatios (1,34 CV).

Se trata del motor M-One Ultra, que también cuenta con un nuevo sistema de gestión térmica para mejorar la refrigeración y una tecnología de bobinado optimizada para reducir el peso sin perder potencia ni fiabilidad.

Así es el exoesqueleto Hypershell X Ultra

Hypershell señala que su nuevo exoesqueleto también permite una disminución de la carga muscular de hasta un 63 % en los flexores de la cadera y un 25 % en los extensores de la cadera al caminar. En sus pruebas, el X Ultra puede reducir la frecuencia cardíaca hasta un 22 % al caminar y un 42 % al montar en bicicleta.

Mientras que las reducciones correspondientes en el consumo de oxígeno se estiman en un 20 % y un 39 %, respectivamente. Otra de las claves de este exoesqueleto es que está impulsado por inteligencia artificial (IA), por lo que puede ajustar el rendimiento con una mayor precisión.

En cuanto al diseño, el X Ultra es ligero, ya que pesa sólo 1,8 kilogramos gracias al uso de una mezcla de aleación de titanio moldeada en 3D con precisión y fibra de carbono SpiralTwill 3000. El exoesqueleto viene igualmente con una batería extraíble de 72 Wh y 410 gramos.

Una batería que ofrece más autonomía y rango de asistencia gracias al aumento de la eficiencia del motor, una mayor precisión en el mapeo de la velocidad y la marcha humanas, y una mejor gestión térmica.

Una persona usando el exoesqueleto Hypershell X Ultra. Hypershell Omicrono

El X Ultra también cuenta con un sistema de regeneración de la batería que captura la energía negativa producida al reducir la velocidad para cargar la batería. En total, el exoesqueleto permite una autonomía de hasta 65 kilómetros con asistencia eléctrica cuando se usa en bicicleta y de 30 km cuando se utiliza para caminar.

Este exoesqueleto, que cuesta 1.999 dólares (1.719,14 euros al cambio), también viene con dos baterías, lo que duplica esas estimaciones a 130 km en bicicleta o 60 km caminando si se lleva la batería de repuesto; mientras que la velocidad máxima es de 25 km/h.