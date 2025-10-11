Adiós a los ronquidos: el nuevo invento que se coloca bajo la barbilla para dormir mejor y pasar noches más tranquilas

Los ronquidos son compañeros de cama para muchas personas en España, lo que supone una molestia para quienes los tienen que escuchar, impidiéndoles dormir mejor. Para acabar con ellos, existen inventos como un cinturón que obliga a dormir boca abajo, otro que regula la respiración y uno nuevo que se coloca en la barbilla.

Se trata de Zeus Sleep, un dispositivo portátil y no invasivo que se puede comprar por 208,33 libras esterlinas (unos 240 euros al cambio) y que se coloca directamente debajo de la barbilla mediante una almohadilla de hidrogel.

Un dispositivo que utiliza tecnología TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea) que emite impulsos eléctricos muy suaves orientados al nervio hipogloso, que controla los movimientos de la lengua.

De este modo, la lengua no cae hacia atrás ni obstruye las vías respiratorias durante la noche, evitando las vibraciones y sonidos característicos de los ronquidos; lo que permite dormir mejor a todos en la casa y pasar noches más tranquilas.

El resultado es una apertura continua de las vías aéreas y una notable reducción del ruido nocturno, sin alterar el descanso ni causar incomodidad a quienes lo usan. Zeus Sleep se puede recargar en menos de cuatro horas mediante USB-C y permite un uso cómodo durante toda la noche.

Así es Zeus Sleep, el invento que acaba con los ronquidos

Para asegurar un uso continuado y sin interrupciones, el kit incluye treinta almohadillas adhesivas de hidrogel, compatibles con una suscripción periódica que asegura su reemplazo regular. Además, Zeus puede sincronizarse con una aplicación móvil.

Una app que sirve para registrar y analizar la calidad del sueño y la evolución de los ronquidos con datos objetivos. Otros aspectos de valor añadidos por Zeus son su portabilidad y la discreción de su uso: es prácticamente invisible y no interfiere con los movimientos o hábitos nocturnos, haciéndolo fácil de incorporar a la rutina de cualquier persona.

Eso sí, es importante señalar que este dispositivo no está recomendado para quienes tengan marcapasos, arritmias o barba completa, ni para ciertos perfiles médicos muy específicos. Otro detalle a tener en cuenta es que Zeus Sleep ya se ha probado y está respaldado por quince años de investigación.

La efectividad del producto se ha demostrado en tres ensayos clínicos independientes, confirmando sus beneficios frente al ronquido de origen lingual o faríngeo en la mayoría de los casos estudiados. Por lo que Zeus Sleep es una interesante alternativa para dormir en silencio y sin interrupciones.