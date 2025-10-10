Este robot humanoide chino es el primero del mundo en ser totalmente resistente a los climas más adversos

El lanzamiento del Figure 03 por parte de Figure AI ha sacudido la industria robótica en España y en todo el mundo. Pero no faltan alternativas, con robots capaces de cambiarse las baterías a sí mismo y que incluso pueden ver a través de las paredes.

Ahora le toca el turno a un robot humanoide resistente al agua y al clima en general. DEEP Robotics ha presentado su DR02, un dispositivo único en el mundo capaz de adaptarse a operaciones al aire libre independientemente del clima presente.

Sus desarrolladores, ubicados en China, aseguran que es el primer robot de grado industrial resistente al clima, con una resistencia al polvo y al agua como principal punto de venta al que hay que sumarle un rango de temperaturas para funcionar muy amplio.

El primer robot resistente al clima

El DR02 de DEEP Robotics tiene como bandera una clasificación de protección IP66, que le otorga la ya mencionada resistencia al agua y al polvo en todo el cuerpo del dispositivo. Así, el robot puede operar en plena lluvia, en entornos húmedos o en lugares llenos de polvo.

Algunos de los escenarios que la empresa china menciona que son compatibles con su robot humanoide incluyen cámaras frigoríficas, talleres con altas temperaturas o fábricas secas. Ninguno de estos entornos supone un problema para el robot.

The World’s First! We officially launch DR02 — the all-weather humanoid robot.



Redefining real-world robotics! pic.twitter.com/4w1P0DoJtm — DEEP Robotics (@DeepRobotics_CN) October 9, 2025

Puede parecer una característica menor, pero nada más lejos de la realidad. Los robots de este tipo, de grado industrial, suelen tener problemas para funcionar en situaciones donde la climatología sea variable o como mínimo, volátil.

La mayoría de los fabricantes fabrican y entrenan a estos robots con la idea de situarlos en entornos controlados donde estas condiciones ambientales no sean un problema. Por ende, no suelen ser compatibles con el agua, el polvo o la humedad.

Esto provoca que los robots humanoides de este calibre no sean viables en situaciones expuestas a esta variabilidad. Fábricas al aire libre, vigilancia de complejos externos y un largo etcétera integran la lista de lugares 'prohibidos' para dichos dispositivos.

Respecto al propio DR02, estamos ante un robot humanoide de 175 centímetros de alto y brazos de 68 centímetros de largo. Una complexión, dicen desde DEEP Robotics, similar a la de un hombre adulto, facilitando que este opere en operaciones pensadas para humanos.

Robot de DEEP Robotics DEEP Robotics Omicrono

Puede alcanzar velocidades de 4 metros por segundo (con una velocidad estándar de un metro y medio por segundo, eso sí) y subir escaleras de 20 centímetros de altura, así como subir pendientes con inclinaciones de 20 grados.

La base del movimiento del robot es un sistema de algoritmos avanzados con control de movimiento, que otorga al DR02 de DEEP Robotics de una amplísima versatilidad en según qué escenarios.

El robot es capaz de cargar hasta 10 kilos por cada brazo, consiguiendo una capacidad de carga total de 20 kilos. Por otro lado, destaca un diseño modular de desmontaje y reemplazo rápido ubicado sobre todo en las articulaciones.

El DEEP Robotics DR02 integra la capacidad de retirar los antebrazos, los brazos y las piernas mediante este sistema modular, para desmontarlos y reemplazarlos casi sin esfuerzo. Además, la firma explica que los módulos de brazo y piernas son universales.

DEEP Robotics DR02. DEEP Robotics Omicrono

La maquinaria que da vida a este robot humanoide es una unidad de cómputo de 275 TOPS (Tera Operations Per Second), capaz de procesar datos en tiempo real y tomar decisiones en tareas muy complejas. También puede adaptarse a espacios con cambios drásticos en el entorno.

La unidad está conjuntada con un sistema multisensor compuesto por un sensor LiDAR y dos cámaras principales (una de profundidad y una gran angular), que conforman la configuración perceptual de la máquina.

Dicha configuración, explican desde DEEP Robotics, "no solo facilita que el DR02 realice operaciones diversas y complejas, sino que también le permite desarrollar gradualmente la inteligencia más avanzada mediante iteraciones de software posteriores".

Cabe aclarar que este robot, como dice su nombre, es un producto orientado a sectores industriales que requieran dichas ventajas, como las patrullas de seguridad o las operaciones en fábrica.