Apple prepara una revolución en salud: realiza cambios internos antes de lanzar su cuidador personal en 2026

Hace tiempo que se conoce la intención de Apple de dar más peso a sus servicios enfocados en la salud y el bienestar de los usuarios. Los AirPods Pro ya permiten hacerte una prueba de audición para conocer la salud de nuestro oído, y los Apple Watch integran todo tipo de funciones para mejorar cuestiones de salud mental. En adelante se esperan más anuncios importantes que estarán a cargo de un nuevo directivo.

El último artículo de Mark Gurman para Bloomberg, periodista especializado en la marca, informa de nuevos cambios internos en la directiva de Apple. El gigante trasladará sus equipos de salud y fitness bajo el mando del vicepresidente sénior de servicios, Eddy Cue, mientras que watchOS pasará a manos de Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, quien también ha sido recientemente encargado de la problemática renovación de Siri, el asistente virtual de Apple.

Estos cambios responden a la inminente jubilación del director de operaciones de Apple, Jeff Williams, a finales de año. Son varios los cargos importantes dentro de la empresa que se jubilarán en breve, lo que ha fomentado bastantes cambios internos, animados también por la necesidad de competir en nuevos mercados como la inteligencia artificial en el que a Apple le está costando ponerse al día.

La gestión de los esfuerzos de salud y fitness bajo la tutela de Cue subraya la ambición de la empresa de convertir las iniciativas de bienestar en un negocio importante. Fitness+, lanzado en 2020, ofrece entrenamientos en vídeo y programas de bienestar, similares al contenido de Peloton Interactive Inc., por una cuota mensual.

En 2026, el fabricante de iPhone tiene previsto el lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción llamado Health+. En él, Apple contará con un asistente basado en inteligencia artificial que permitirá a los usuarios gestionar su bienestar mediante recomendaciones personalizadas sobre nutrición, ejercicio y sueño.

Con anterioridad se ha informado que este coaching personal basado en IA podría también enfocarse en el estado de ánimo de la persona. Analizando desde los dispositivos la salud, emociones y rutina del usuario para mejorar su calidad de vida.

Eddy Cue ha sido noticia este último año por sus valoraciones sobre el futuro de los buscadores, asegurando que las búsquedas en Safari disminuyeron por primera vez en abril y atribuyó esta caída a la IA. El directivo apunta que los proveedores de búsqueda con IA, como son OpenAI, Perplexity AI Inc y Antropic PBC, reemplazarán a los buscadores como Google.

Estos son los cambios para la parte de software enfocado a la salud y los relojes inteligentes de la compañía, mientras que lo que respecta al hardware, será John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple quien asuma el control de esta división. Ternus es, además, uno de los candidatos principales a suceder a Tim Cook, CEO de Apple cuando este se jubile.