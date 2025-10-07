El robot Optimus de Tesla se cuela en Hollywood: así hace kung-fu con Jared Leto para promocionar 'Tron'

Lo hemos visto hacer kung-fu, correr por caminos con terrenos inestables e incluso cocinar y recoger la basura. El robot humanoide Optimus causa furor en España, y no es para menos. El dispositivo acaba de ser usado para promocionar la película Tron: Ares.

Tal y como ha anunciado la plataforma X Business de Elon Musk, tanto Tesla como xAI se han unido con Disney para celebrar el estreno de la cinta que incluye a estrellas como Jared Leto, Evan Peters o Greta Lee. Obviamente, el robot Optimus juega un papel fundamental.

La cuenta de Tesla Optimus ha mostrado una exhibición en la alfombra roja con el robot caracterizado para la película, haciéndose fotos con los asistentes y realizando movimientos de kung-fu junto a algunos de los famosos allí presentes.

El robot Optimus, en la premiere de Tron: Ares

"He intentado empezar una pelea en la premiere de Tron: Ares". Así lo relata la cuenta del robot humanoide en X (antes Twitter) junto a un vídeo de apenas 30 segundos. En el, vemos al robot Optimus de Tesla hacer poses de pelea frente a Jared Leto.

Son prácticamente los mismos movimientos que realizaba el Optimus visto en anteriores vídeos de Tesla, en los que realizaba estas poses de pelea. Jared Leto, visiblemente confundido al inicio, saca un disco triangular y posa junto al robot.

Tried to start a fight at the Tron: Ares premiere pic.twitter.com/TvWCOaXIlN — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 7, 2025

No ha sido el único vídeo. El robot Optimus ha posado con el resto de actores protagonistas, de varias formas distintas y sin problema alguno. Tesla no ha confirmado si esta demostración es teleoperada, o si el robot estaba controlado por su propia IA.

El evento ha sido celebrado en Los Angeles y como decimos, ha aglutinado a miembros del elenco principal de la película. La asociación entre Disney, Tesla y xAI ha dado como resultado la presencia del robot en la premiere.

En palabras de X, Tesla y xAI desplegaron estos robots para que interactuasen de forma "dinámica" con los invitados, mediante "interacciones humano-IA". Estos se han tomado fotos con los asistentes, mientras se integraban en el público.

No solo eso. La colaboración incluyó un sistema para generar modelos de Tron con la tecnología de xAI usando un iPad, permitiendo a los actores y a los integrantes del público crear sus propios avatares para compartirlos en X.

NEWS: Tesla and xAI have partnered with Disney to combine xAI’s advanced AI technology and X’s real-time platform with Disney’s TRON universe. @Tesla’s Optimus humanoid robots will engage guests with dynamic human-AI interactions and distribute theater concessions.



"On October… https://t.co/4ZOtrrqT9J pic.twitter.com/JblZCAUwJE — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 7, 2025

"Estos avatares, que se pueden compartir al instante en X, se mostrarán en una enorme pantalla digital como si se mezclaran con los invitados en la alfombra roja, fusionando a la perfección los mundos físico y digital", especificó el comunicado.