Qualcomm compra Arduino, la mítica firma de electrónica en código abierto: así es su nuevo ordenador de 'doble cerebro'

Qualcomm ha estado muy ocupada últimamente. El reciente evento de presentación de sus nuevos procesadores es solo la punta de lanza de la ofensiva realizada por la compañía americana en el terreno de los semiconductores y la inteligencia artificial. Ahora, buscan comprar Arduino.

Cualquier usuario versado en informática y en código abierto conoce Arduino, la amplia compañía de electrónica con hardware y software basados en open source. Pues Qualcomm acaba de anunciar un acuerdo para hacerse con la compañía.

El anuncio del acuerdo ha servido como excusa para que Qualcomm y Arduino anuncien el Arduino UNO Q, un ordenador de placa única que posee la llamada arquitectura de 'doble cerebro', con un microprocesador y un microcontrolador trabajando en conjunto.

Qualcomm desea comprar Arduino

Según ha explicado la propia Qualcomm, el objetivo de la compra de Arduino no es otro que facilitarles el acceso a los desarrolladores a un "inigualable portfolio de tecnologías y productos de vanguardia".

La compra se produce en una ofensiva por parte de Qualcomm hacia las plataformas de hardware, software y nube, con las integraciones muy recientes de Edge Impulse y Foundries como ejemplos principales de esta filosofía.

Nueva placa UNO Q de Arduino. Qualcomm | Arduino Omicrono

Desde la empresa norteamericana explican que Arduino permanecerá con sus valores prácticamente intactos, manteniendo aspectos como la "simplicidad, asequibilidad y comunidad" que han llevado a la firma de electrónica a su posición.

Tanto es así, que Arduino seguirá basándose en el código abierto, ofreciendo eso sí una plataforma integral "para el desarrollo moderno". Es aquí donde entra el nuevo Arduino UNO Q.

El nuevo y último producto de Arduino dispone de hardware directo de Qualcomm. Este ordenador de placa única se vale de un microprocesador compatible con Linux Debian y un microcontrolador, que trabajan en paralelo.

En este sentido, nos encontramos con un procesador Qualcomm Dragonwing QRB2210, potenciado en un entorno Linux completo, pensado para tareas de IA "que reaccionan a su entorno". Tareas que facilitan "soluciones de visión y sonido" basadas en inteligencia artificial.

Imagen promocional de Qualcomm. Qualcomm Omicrono

El UNO Q es un ordenador diseñado para ofrecer soluciones en el cada vez más creciente hogar inteligente y para satisfacer entornos de automatización industrial. "Está diseñado para convertirse en la herramienta predilecta de cualquier desarrollador", dice Qualcomm.

La clave de esta placa es que la UNO Q es la primera que funciona con Arduino App Lab, el nuevo entorno de desarrollo integrado creado para unificar los procesos de desarrollo de Arduino en flujos de SO en tiempo real, Linux, Python e IA.

Por supuesto, es compatible con Arduino IDE, así como el resto del ecosistema de Arduino UNO. App Lab se basa en una plataforma de código abierto, diseñada según Qualcomm para idear, prototipar y escalar rápidamente soluciones impulsadas por IA a un plano de producción.

En este sentido Qualcomm recuerda la integración de App Lab con Edge Impulse, para acelerar los procesos de creación y optimización de modelos de IA usando datos del mundo real.

UNO Q de Arduino con chip Qualcomm. Qualcomm | Arduino Omicrono

Dicha integración ayudará a que estos modelos puedan adaptarse a un buen abanico de capacidades, que irán desde la detección de objetos y humanos hasta la clasificación de imágenes, pasando por reconocimiento de sonido ambiental y detección de palabras clave, entre otros.

Es importante destacar que tal y como relata Qualcomm en su acuerdo, Arduino seguirá siendo una marca independiente, que además mantendrá sus herramientas y su razón de ser como empresa.

También seguirá ofreciendo soporte para sus microcontroladores y microprocesadores, o al menos una "amplia gama de diversos proveedores de semiconductores" incluso después de que la compra se formalice. Porque sí; la compra debe pasar por trámites regulatorios.

Por otro lado, los más de 33 millones de usuarios de la comunidad Arduino tendrán acceso al stack y a los servicios de Qualcomm. "Tendrán la capacidad de crear prototipos y probar nuevas soluciones rápidamente", comentan desde su comunicado.

Arduino UNO Q. Arduino Omicrono

Massimo Banzi, cofundador de Arduino, explica que gracias a esta unión, la firma brindará "herramientas de IA de vanguardia" a la vasta comunidad de Arduino, que aglutina a millones de usuarios repartidos por todo el globo.