El movimiento de Apple que anticipa la inminente llegada de nuevos MacBook y iPad: se reduce el stock en tiendas

Octubre va a ser un mes muy interesante en España en lo que a lanzamientos de Apple refiere. Los iPad Pro M5 se han filtrado hasta la saciedad y junto a ellos, se esperan nuevos MacBook Pro. Esto se está viendo reflejado en el stock de las tiendas internacionales.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha avisado que los envíos de modelos actuales de MacBook Pro e iPad Pro M4 están retrasándose bastante. Usualmente cuando Apple lanza un producto, las tiendas reducen el stock para hacer paso al nuevo inventario.

Es decir, que es posible que esta falta de existencias en tiendas indique la inminente llegada de nuevos iPad Pro M5 así como nuevos MacBook Pro. Eso sí, con un matiz; solo los MacBook Pro de 14 pulgadas están afectados.

Nuevos iPad Pro y MacBook Pro a la vista

Gurman ha relatado cómo los modelos M4 de los iPad Pro y MacBook Pro de 14 pulgadas están sufriendo retrasos en sus envíos. Los pedidos en dichas variantes están yéndose a finales de octubre como mínimo para algunas configuraciones.

Esto está pasando con los iPad Pro M4 y con las versiones básicas de los MacBook Pro de 14 pulgadas. Ninguno de los modelos personalizados de Apple, como los portátiles con chips M4 Pro y M4 Max o las variantes con 16 pulgadas están afectados.

On the base level 14-inch MacBook Pros, custom configurations on the line store are constrained till the end of October. Not the case for the Pro/Max and 16-inch models. — Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2025

Las existencias limitadas de estos dispositivos podrían indicar que Apple está preparando modelos M5 para este mismo mes, al menos en el caso del iPad Pro M5 ya visto por parte de youtubers rusos.

Algunos especulan con la idea de que Apple solo actualice el modelo de MacBook Pro de 14 pulgadas a chips M5, y que se reserve las variantes de 14 y 16 pulgadas con M5 Pro y M5 Max para principios del 2026.

Esta teoría está sustentada por el hecho de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) filtró únicamente un único modelo de MacBook Pro. Por contra, sí que aparecieron varias variantes distintas de los iPad Pro M5.

El problema es que un lanzamiento de esta índole deja a los MacBook Pro en una situación bastante extraña. Tanto Gurman como Ming-Chi Kuo dejaron claro que los portátiles más potentes de Apple recibirían paneles OLED táctiles.

Si el cronograma se cumple, veríamos un MacBook Pro M5 de 14 pulgadas en octubre, versiones de 16 pulgadas con M5 Pro y M5 Max a principios de 2026 y versiones con M6 potenciadas con estas pantallas en octubre del 2026.

Muchos modelos en un espacio muy corto de tiempo, en un movimiento totalmente inusual para la firma californiana. Habrá que ver cómo se las arregla Apple para encajar todos estos lanzamientos sin demasiados impedimentos.