El primer hipercoche eléctrico del mundo con diseño asistido por IA: 1.100 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos

España ya está saturada de la cantidad de útiles del día a día que ya usan el poder de la inteligencia artificial. Extraños inventos con IA, impresoras 3D con IA, pintoras robot con IA e incluso sistemas que detectan el estado de nuestro coche basándose en IA pueblan nuestros catálogos.

Lo siguiente ha sido un hipercoche diseñado con inteligencia artificial. Es el caso del Turbio, un hypercar diseñado por Vittori en colaboración con Pininfarina que se presentó el pasado 4 de octubre y que destaca por su estética.

Y es que tal y como relatan desde Motor1, la startup de nombre italiano pero de origen estadounidense se ha apoyado en la inteligencia artificial para sus procesos de diseño, así como en métodos de impresión 3D asistidos por esta misma tecnología.

El hipercoche basado en inteligencia artificial

El Vittori Turbo presenta unas características propias de las que se esperarían de un vehículo de su gama: una potencia combinada de 1.100 caballos, una aceleración de 0 a 100 en 2,5 segundos y un sistema de propulsión patentado dan vida a este coche.

El motor del Turbio no es otro que un híbrido V-12 de 6,8 litros, compuesto por un único motor eléctrico en el eje delantero. Costará 2,5 millones de dólares, y estará limitado a únicamente 50 unidades en todo el mundo.

Vittori Turbio Hypercar. Vittori Omicrono

Por algo es un hipercoche. Lo llamativo, sin embargo, está en los procedimientos de diseño por inteligencia artificial que se han puesto a prueba en el Turbio. Prueba de ello es su chasis, fabricado con métodos de impresión 3D asistidos por IA.

Según Vittori, el Turbio utiliza materiales innovadores basados en fibra de carbono con aleaciones avanzadas para mejorar la distribución del peso y el propio manejo. La impresión 3D ha dado como resultado una drástica reducción del peso del coche.

Su diseño integra un control de suspensión magnética adaptativa, una suspensión de doble horquilla y una aerodinámica avanzada gestionando el flujo de aire para optimizarlo, gestionando dicho flujo "para equilibrar la sustentación y la resistencia".

El vehículo presentado el pasado 4 de octubre era un prototipo funcional, el primero de su gama que vaticina una producción muy cercana en el tiempo. Tanto, que según afirman desde Vittori, comenzará el año que viene en Italia.

Vittori AI Hypercar Vittori Omicrono

Obviamente Vittori no ha diseñado el coche enteramente con inteligencia artificial, sino que ha implementado estos sistemas en su procedimiento de diseño. Y esto se ve claramente reflejado en su acabado final.

Y es que vemos elementos de otros tantos supercoches del mercado; el morro delantero, así como su parte intermedia, recuerdan a una mezcla de elementos sustraídos de un Bugatti Chiron y un McLaren GT, por ejemplo.

Algunos de estos elementos distintivos incluyen una parrilla hexagonal con salidas de aire, faros ultradelgados, cuatro tubos de escape entre las luces traseras con LEDs horizontales y un difusor con salidas de ventilación que finaliza en la zona del alerón.