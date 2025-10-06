Los iPad de este año serán un espectáculo: doble cámara frontal y modelos mini con pantallas OLED de alta calidad

Octubre promete ser un mes lleno de lanzamientos para Apple. Y de filtraciones también, con múltiples youtubers rusospublicando vídeos de modelos filtrados, presumiblemente robados y que se pueden ver en España. La clave está en los iPad Pro M5.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha vuelto a la carga con su ya clásica newsletter Power On. En ella habla de los iPad Pro M5 y de los iPad mini, los modelos compactos. En el primer caso, confirma que el iPad Pro tendrá un doble sensor frontal.

En el segundo caso, Gurman vaticina que efectivamente, llegará un iPad mini próximamente, aunque sin dar fecha. Recordemos que los rumores pasados hablaban de cómo los iPad más pequeños iban a recibir pantallas OLED de alta calidad.

Los iPad Pro M5 tendrán dos cámaras frontales

Como ocurrió con los MacBook Pro M4, se ha producido una aparentemente grave filtración. De la noche a la mañana, una serie de youtubers y creadores de contenido rusos publicaron unboxings y primeras impresiones de iPad Pro M5.

Modelos de preproducción pero totalmente funcionales, que estos creadores llegaron a sacar de sus cajas y encender. Mark Gurman cree que estos iPad habrían sido robados de los almacenes europeos que ya tienen en sus manos las tablets.

Supuesto iPad Pro M5. Wylsacom YouTube

Antes de un lanzamiento, Apple envía inventario de estos productos a almacenes de todo el mundo, para satisfacer la demanda desde el mismo día de la presentación o de la fecha de lanzamiento escogida.

Según Gurman, Apple ya habría abastecido a los almacenes europeos para asegurarse la disponibilidad. Si bien no hay noticias de incidentes en estos almacenes, todo apunta a que ladrones habrían robado unidades de estos inventarios.

iPad mini 2024 Chem Omicrono

Los youtubers rusos, por ende, habrían comprado estas unidades para crear contenido, seguramente a un precio muy superior al que Apple pondría a la hora de lanzarlo oficialmente.

En algunos vídeos, los youtubers pudieron mostrar lo que parecían ser dos sensores frontales en la tablet. En un principio algunos dudaron de esta idea, pero Gurman ha confirmado a su juicio que efectivamente, el iPad Pro M5 dispondrá de doble cámara frontal.

"Puedo confirmar con certeza que los iPad Pro M5 de Apple cuentan con esa segunda lente", ha sentenciado Gurman. "Apple ya ha probado funciones en etapas avanzadas antes de retirarlas [...] pero esto sería un recorte inusual y de última hora".

A esto debemos sumarle el ya conocido chip M5, que tendría un 36% de mejora en GPU respecto al M4 y un 12% en lo que refiere a CPU. También tendría 12 GB de memoria RAM y 256 GB en su versión más básica.

iPad mini: llegará próximamente

En la sección de preguntas y respuestas, Gurman fue consultado sobre la posibilidad de que se lance un nuevo iPad mini. "Sin duda, hay un nuevo iPad mini en camino", adelanta el experto, aunque sin dar fecha de lanzamiento.

Dadas las escasas mejoras de los iPad mini en sus últimas generaciones (el último modelo data de hace un año), se ha rumoreado que estas tablets compactas recibirán pantallas OLED de forma similar a como lo han hecho los iPad Pro.

Obviamente, no integrará la tecnología tándem OLED de los iPad Pro, sino que recibiría un panel OLED más modesto, aunque de igual calidad. Recordemos el buen hacer de Apple con este tipo de pantallas en sus iPhone.