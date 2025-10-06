El impresionante vídeo de un robot Optimus de Tesla haciendo kung-fu: "Es IA, no es teleoperado", dice Musk

La gran baza de Elon Musk y Tesla en el terreno de la robótica es el robot humanoide Optimus. En España ya hemos visto su capacidad para correr por terrenos difíciles, el rendimiento de su IA a la hora de hacer tareas domésticas y un largo etcétera. Lo último ha sido aprender a hacer kung-fu.

Elon Musk, el magnate dueño de X, ha publicado un impactante vídeo de un robot Optimus ejecutando movimientos de este arte marcial. Si pensásemos en esta demostración como una tele-operada, ya sería llamativo, pero Musk promete que no es así.

Exacto; según Musk, el Optimus estaba ejecutando estos movimientos con su inteligencia artificial. "Es IA, no está teleoperado", llega a decir el magnate, que afirmó que toda esta demo estaba basada en la IA que mueve el robot.

El Optimus sorprende con movimientos de kung-fu

El metraje publicado por Elon Musk dura apenas 36 segundos, pero es más que suficiente para dejar la boca abierta. En él vemos al Optimus tratar con un experto en kung-fu que practica movimientos básicos con el robot.

Obviamente no hace movimientos extremadamente locos ni nada por el estilo; realiza los pasos más básicos de este arte marcial. Además, el robot no duda en ningún momento, ni mucho menos es dubitativo; ejecuta los movimientos con extrema precisión.

Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

Este vídeo es una demostración del impulso que Tesla ha llevado a cabo en los últimos años hacia la inteligencia artificial aplicada a la robótica. Áreas donde Musk ha depositado una grandísima expectativa, afirmando que los Optimus supondrán el 80% del valor de Tesla.

Por supuesto el vídeo ha causado sensación entre los usuarios de X, debido a la capacidad del robot de imitar movimientos complejos de artes marciales. Esto podría abrir el camino a otras aplicaciones más avanzadas en la industria robótica.

A diferencia de lo visto en otros tantos metrajes, el Optimus no recibe golpes por parte de los operarios, ni 'lucha' con ellos. De nuevo, el robot lleva a cabo estos pasos de forma suave, fluida y realista con su compañero humano.

En un momento dado, el robot recibe un importante empujón, aunque consigue mantenerse en pie. Llama la atención que el robot realiza algunos aspavientos curiosos, como 'estirarse' las manos tras el empujón o chocar los puños con su adversario.

AI, not tele-operated — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

¿Para qué sirve esta demostración? La idea detrás de este tipo de situaciones es permitir que los ingenieros de Tesla puedan refinar la capacidad del Optimus para adaptarse a los entornos realistas en los que se mueva.

No solo eso; también pretenden comprobar sus capacidades a la hora de moverse en dichos entornos, siendo esta una de las habilidades más importantes de cara a un hipotético lanzamiento comercial del robot en un futuro.

Musk no ha cesado en sus esfuerzos de conseguir que el Tesla Optimus sea un dispositivo producido en masa. En sus palabras, esperan conseguir un millón de unidades producidas al año para la siguiente década, y comercializarlo para los usuarios que se lo puedan permitir.