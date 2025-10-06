El 'gadget' de OpenAI que aspira a jubilar al iPhone se retrasaría: sufre fallos en privacidad y con la personalidad de la IA

El misterioso dispositivo con IA que está desarrollando OpenAI de la mano de Jony Ive ( mítico diseñador de Apple) podría retrasarse por problemas con su IA. Este producto tendría la difícil tarea de desafiar la hegemonía del teléfono móvil en el día a día de los usuarios, pero antes debe resolver ciertos inconvenientes técnicos.

Fuentes consultadas por el Financial Times aseguran que OpenAI y Jony Ive están lidiando con problemas técnicos con el nuevo dispositivo basado en inteligencia artificial. Su objetivo es crear un dispositivo del tamaño de la palma de la mano, sin pantalla, en el que la IA sea el principal elemento al servicio de las necesidades del usuario.

La empresa dirigida por Sam Altam pretende lanzar el año que viene este novedoso producto. El secretismo con el que se está desarrollando fomenta los rumores y aumenta las expectativas alrededor de esta innovación a la que se le ha aplicado la difícil tarea de jubilar al móvil. Sin embargo, Altman solo lo habría descrito como "un compañero" impulsado por inteligencia artificial.

La industria tecnológica persigue con diferentes enfoques este mismo objetivo. Por su parte, gigantes como Meta y Google están apostando por gafas inteligentes con pantallas en las lentes y gobernadas por sus IAs para servir de asistente durante todo el día.

Apple, aunque con más calma, también se está planteando entrar en esta carrera. Aparte de las gafas, otras empresas han lanzado propuestas más arriesgadas sin mucho éxito. El caso de Humane es un buen ejemplo, su pin de IA ha sido un fracaso.

Siempre atento

Según esta información, los usuarios se comunicarían mediante una cámara, un micrófono y un altavoz. Incluso, una de las fuentes habla de un equipo con varias cámaras.

Similar a un altavoz inteligente, el dispositivo se podría colocar sobre una mesa, pero también sería fácil de transportar. Con anterioridad se ha dicho que podría ser similar al iPod lanzado por Apple antes que los iPhone. El dispositivo sería capaz de captar señales visuales y auditivas del entorno para que la IA las analice y pueda responder a las solicitudes de la persona.

Jony Ive (a la izquierda) y Sam Altman (a la derecha). OpenAI Omicrono

El calendario ahoga a OpenAI. Fuentes familiarizadas con los planes de la empresa afirman que la empresa podría retrasar el lanzamiento del dispositivo por culpa de estos problemas críticos que están siendo difíciles de resolver.

Los principales problemas estarían en cuestiones como la privacidad, el software del dispositivo y la infraestructura para alimentarlo. Por ejemplo, Financial Times menciona el dilema sobre qué personalidad tendrá el asistente de IA que responderá a las necesidades del usuario. Recientemente OpenAI ha recibido críticas por parte de los usuarios que pedían que volviera una versión de ChatGPT más aduladora.

Esta actividad permanente es otro de los problemas con los que está lidiando el equipo a cargo del proyecto. Según se informa, no serían capaces de asegurar que el asistente intervenga cuando realmente sea útil, que sepa cuándo ha acabado la conversación y hable lo justo.

Por otro lado, se encontraría con dificultades en la potencia de procesamiento. El sistema inteligente estaría siempre activo para, en vez de despertar con una palabra o mensaje clave, utilizar sus sensores (micrófono y cámaras) para recopilar datos durante todo el día y así rellenar la memoria del asistente, creando un perfil completo de datos del usuario para asistirle de forma más personal.