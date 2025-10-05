Seiko y Bamford crean un reloj de edición limitada que aspira a arrasar: sólo hay 2.000 unidades por 480 euros

Seiko es una de las marcas de relojes más conocidas en todo el mundo. La firma japonesa dispone de un amplio catálogo con modelos como el rival del Rolex Submariner para fanáticos del buceo con gran diseño y sumergible a 200 metros. Ahora esta marca se une a la firma londinense Bamford, especializada en la personalización de relojes de lujo para lanzar al mercado este nuevo modelo de edición limitada.

"Libertad, color y renovación" son los adjetivos usados para describir el nuevo Seiko 5 Sports SKX, otro de los modelos de Seiko resistente a deportes acuáticos que puede hacerle sombra al Rolex Submariner. Inspirado en el océano, presenta una esfera translúcida y una gama de colores y detalles luminiscentes para llamar la atención de todo el que esté cerca.

El nuevo Seiko 5 Sports SKX está ya disponible desde el 1 de octubre de forma exclusiva en las tiendas de la marca Seiko y su precio es de 480 euros. Le acompaña una caja de presentación inspirada en los empaquetados de los años 60 para reforzar la idea de colección y exclusividad.

Seiko 5 Sports SKX Seiko Omicrono

En el centro de esta pieza late el calibre 4R36, un mecanismo con movimiento automático y 24 rubíes, que ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 41 horas. El reloj ofrece la posibilidad de parar el segundero y muestra la fecha. La caja tiene unas dimensiones de 13.4mm de grosor; 42,5 mm de diámetro y 46 mm de longitud. Cubierta con cristal de Hardlex curvado, menos resistente a los arañazos pero más resistente a los golpes. No es el único detalle pensado para que dure muchos años en perfecto estado.

La caja fabricada en acero inoxidable ofrece una resistencia importante ante golpes y otras situaciones de riesgo. Este reloj aguanta en el agua hasta 10 bares de presión, lo que equivale a unos 100 metros de profundidad o 10 ATM. También cuenta con resistencia magnética con 4.800 A/m proporcionando una robustez adicional.

En la esfera el logotipo de Bamford aparece de forma discreta en la parte baja. Este también se encuentra en el cierre de la correa de nailon. Los índices y agujas están recubiertos con Lumibrite, para iluminarse en escenas oscuras y permitir leer la hora con claridad. El reloj está plagado de detalles nocturnos; contiene acentos fluorescentes en el bisel, las agujas y la correa fabricada en nailon.