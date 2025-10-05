Sailing Lantern, la linterna náutica diseñada por Jony Ive, el exdiseñador de Apple: 1.000 unidades por 3.200 euros

Fue en 2019 cuando supimos la noticia en España: Jony Ive, diseñador de algunos de los productos más queridos (y más odiados) de Apple se marchaba de la compañía. Más tarde, se propuso crear el gadget de IA definitivo con Sam Altman y su empresa conjunta.

Sin embargo, su último producto no es ni mucho menos ese dispositivo. Ive, de la mano de su estudio LoveFrom y junto a la marca japonesa BALMUDA, han lanzado la Sailing Lantern, una lámpara náutica inspirada en los faroles marítimos.

Un dispositivo de lujo, del que solo se lanzarán 1.000 unidades en todo el mundo y que estará acabada de forma artesanal. Eso sí, tendrá un coste no apto para todos los bolsillos de 3.200 euros.

La linterna náutica de Jony Ive

¿Cómo ha surgido esta idea? Lo cierto es que tiene una explicación mucho menos divertida de lo que parece. Jony Ive, como muchos otros de su clase, es un millonario que tiene yate propio para navegar.

El problema es que estaba buscando comprar una linterna para su yate, una que realmente le gustara, dice el propio Ive a Boat International. "Habría comprado una linterna; quería, pero no había nada en el mercado", dijo el diseñador.

Dial de la Sailing Lantern. Jony Ive BALMUDA | LoveFrom

Así que, en lugar de comprarla, estuvo dos años diseñando una que le gustara. De aquí nace la Sailing Lantern de BALMUDA, confeccionada en acero inoxidable moderno de grado marino con detalles dorados y una correa de poliéster texturizado resistente al sol y a la sal.

El diseño está inspirado en las míticas lámparas Fresnel, las clásicas lámparas náuticas con diseños metálicos que poblaban los barcos antiguamente. Al problema de la resistencia ante las inclemencias del mar, tuvieron que sumarle la necesidad de una luz fuerte.

El equipo de BALMUDA junto a Ive combinó una serie de LEDS rojos y blancos dentro de una fuente de luz que permitiera combinar fuentes de luz en varias proporciones. De esta forma, la luz puede atenuarse y apagarse de forma gradual.

En total, dispone de dos conjuntos de LEDs junto a una batería recargable y controles electrónicos avanzados, imitando la luz de una llama, pero con la practicidad de la tecnología moderna.

Sailing Lantern. Jony Ive BALMUDA | LoveFrom

La Sailing Lantern de Ive pesa un kilo y medio y tiene unas dimensiones de 113 x 113 x 174 milímetros. Se puede desmontar fácilmente y reemplazar partes de la misma, para así mantenerla funcionando toda la vida.

Su único control consta de un dial que permite ajustar la temperatura del color y la intensidad, pasando de luz cálida a fría sin problema alguno. Los detalles dorados, que recuerdan a las lámparas antiguas ya mencionadas, afianzan esta calidez.

De nuevo, la Sailing Lantern de Ive es un producto único, reservado a unos pocos que deseen dotar a sus embarcaciones de una fuente de luz exclusiva. Es difícil saber si el diseñador repondrá las existencias de esta lámpara una vez se agoten las 1.000 unidades.