Esta bicicleta eléctrica es tan cara como un coche: autonomía, diseño y potencia con unas terminaciones de lujo
Perteneciente al sector del lujo extremo, esta bici presume de unas buenas especificaciones pero no de una buena relación calidad-precio.
El mercado de bicicletas eléctricas en España es uno premium y de altas prestaciones. De dispositivos con potentes motores Bosch pasamos a componentes de proporciones brutales, como este motor que se integra en el cuadro de nuestras bicis.
Todo eso palidece ante la última ocurrencia de Specialized, una compañía caracterizada por ofrecer bicicletas eléctricas de lujo. La compañía acaba de presentar la S-Works Turbo Levo 4 LTD, una mountain-bike de nada menos que 20.000 dólares.
Unos 20.000 dólares que se traducen a poco más de 17.000 euros en España. ¿Qué tiene esta bici para costar tanto? Y más importante aún, ¿tiene sentido incluso si hablamos del lujo que suponen este tipo de modelos?
Una bicicleta eléctrica más cara que un coche
La joya de la corona de esta S-Works Turbo Levo 4 LTD está en su motor Specialized S-Works 3.1, con 720 W de potencia y 111 Nm de par. Este motor está potenciado por una batería de 840 Wh a la que se le suma una de rango extendido adicional de 280 Wh.
Esto da como resultado una autonomía total de más de 4 horas y media. Le sigue un sistema de cambios inalámbrico SRAM AXS, una horquilla Fox Podium invertida y unos frenos Trickstuff Maxima.
La Turbo Levo 4 LTD también disfruta de unas bielas de titanio Cane Creek y bujes l9 Hydra 2. Todas estas especificaciones dan como resultado una bicicleta de unos 24 kilos de peso, equipada con una pintura especial con técnica Strata.
Este último punto es interesante. Según Specialized, esta técnica "crea un patrón fluido y único que suaviza las líneas de la carrocería, creando un juego dinámico de azules profundos y claros", según cita New Atlas.
Uno de los aspectos que hacen casi imposible justificar su precio es que la S-Works Turbo Levo 4 LTD es una versión supuestamente más potente que la Levo 4 estándar de Specialized, compartiendo varios detalles con su hermana menor.
Por ejemplo, la Turbo incorpora el mismo motor, así como el mismo sistema de cambios inalámbrico SRAM AXS. Las diferencias radican sobre todo en la autonomía, ya que la Turbo incorpora la batería de 280 Wh con extensor de autonomía.
Sin embargo, el mayor problema de este dispositivo es que es una bicicleta. En España es posible comprar coches nuevos y usados por menos de lo que vale esta Turbo 4 LTD, incluso si nos fijamos en la conversión a euros.
Y tampoco hace falta irse mucho más lejos. Las bicicletas eléctricas Armflow de la mano de DJI presentan mejores prestaciones, con motores de 850 W, 105 Nm de par y baterías de 600 u 800 Wh con tecnología GaN a precios menores, de 6.499 y 9.999 euros.