El amplificador para aprender a tocar la guitarra: más de 40 efectos y videotutoriales para dar clases en casa

Para los amantes de la música que están aprendiendo a tocar la guitarra y quieren practicar durante horas en casa sin molestar a los vecinos, llega este amplificador inteligente repleto de funciones y efectos. Sus creadores lo describen como "el amplificador más avanzado del mundo".

Con un estilo similar al de los Mac de Apple, el chasis del Studio está revestido de aleación de magnesio. La interfaz se gestiona desde una pantalla de 13,3 pulgadas similar a una tableta o un portátil pequeño, que gira en un ángulo de más de 80 grados para facilitar su uso

Lava Studio combina un amplificador de guitarra de escritorio con modeladores digitales y unidades multiefectos, además de una plataforma de aprendizaje interactiva, un estudio de grabación, un looper y una jam box, y mucho más. Funciona por sí solo, sin necesidad de conectar periféricos ni mirar el smartphone.

La interfaz se basa en un sistema operativo desarrollado por la propia marca. Este integra más de 30 modelos de amplificadores impulsados por cerebros neuronales lavaAI de la empresa, "cada uno entrenado utilizando algoritmos avanzados que replican los matices tonales de amplificadores, gabinetes y pedales de efectos icónicos, tanto antiguos como modernos, con más del 99,9 % de precisión".

Los músicos también pueden elegir entre más de 40 efectos: overdrives, distorsión/fuzz, módulos de retardo analógicos y estéreo, trémolo y oscilación de filtro, chorus y reverberación ambiental, y mucho más.

Tanto para aquellos que se están adentrando en el manejo de la guitarra como para los que necesitan repasar la teoría, Lava Studio ofrece videotutoriales de instructores y una pestaña interactiva similar a la de Guitar Pro.

El equipo cuenta con 64 GB de almacenamiento interno que alberga los sonidos, presets, patches y el contenido guardado. No admite ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD, pero el puerto USB-C permitiría añadir un sistema de almacenamiento SSD externo.

Lava Studio Kickstarter Omicrono

También alberga un sistema de sonido 2.1 compuesto por un woofer de fibra de carbono de 1 pulgada y dos tweeters, además de procesamiento de audio de baja latencia gracias a un DSP de 800 MHz. Cuenta con una entrada de instrumento en la parte frontal, junto a una toma de auriculares para no molestar a los vecinos, y si desea conectar la salida a equipos externos, cuenta con puertos de salida de línea estéreo en la parte trasera.

Lava Studio se ha presentado a través de Kickstarter por un valor de 640 euros. Con esta fase previa la empresa pretende conseguir financiación para llevar su diseño al mercado, cuando el precio final será mayor. Las primeras entregas están programadas para noviembre de 2025.