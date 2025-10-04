Esta minicasa es en realidad un enorme remolcable que puedes llevar a todas partes: aprovecha al máximo el espacio interior

Si bien es cierto que existen experimentos extremos como este modelo de tan solo 1,8 metros cuadrados, las minicasas están convirtiéndose en una constante en el mercado, por sus bajos precios y su estupenda distribución.

Hay por otro lado quienes ofrecen alternativas más espaciosas, que casi parecen apartamentos enteros con la ventaja de ser transportables. Es el caso de Rutledge, una minicasa de Wind River Built que va sobre ruedas.

Y es que la Rutledge está situada sobre un remolque de cuatro ejes, y mide nada menos que 11,6 metros de largo. A esta amplitud le debemos sumar un exterior revestido con madera hecha en listones y un techo de metal para resguardar a las familias que se hagan con ellas.

Una minicasa de menos de 50 metros cuadrados

El espacio total que abarca la minicasa Rutledge es de 46 metros, y cuenta con motivos de madera y metal repartidos por toda la estancia. El interior alberga tablas con paneles de madera tanto en las paredes como en el techo, mientras que el suelo está rematado en madera noble.

Como ocurre con muchas minicasas, esta aprovecha todo el espacio central para establecer un punto intermedio muy abierto, con cristaleras que permiten el paso de la luz y con los módulos más importantes a los lados.

Interior de la Rutledge. Wind River Built Omicrono

Porque la Rutledge no escatima en nada; tiene cocina totalmente equipada, una sala de estar central con estufa de leña y un dormitorio principal, con cama de matrimonio. No falta un baño con lavabo, bañera o ducha e incluso con inodoro.

Este baño se complementa con otro aseo al otro lado de la casa, con inodoro y lavabo que se puede transformar en un espacio dedicado a la lavandería. Todo lleno, por supuesto, de espacios para almacenar todo tipo de útiles.

La cocina, además de tener una barra para dos personas que quieran desayunar, dispone de placa de gas con cuatro espacios para cocinar, un horno, nevera y fregadero. La Rutledge no se olvida eso sí de las clásicas conexiones de agua para conectar lavadoras y secadoras.

Por si fuera poco, la gente de Wind River Built ha aprovechado el espacio para incluir una planta superior con un segundo dormitorio, al que se accede con una escalera en la zona central del salón.

Dormitorio del la minicasa. Wind River Built Omicrono

Una minicasa con un aprovechamiento del espacio brutal, que destaca por estar totalmente acondicionada a nuestras necesidades y que encima es espaciosa, luminosa y está bien rematada con los motivos de madera.

El problema, eso sí, es que la Rutledge dista mucho de ser tan económica como el resto de minicasas del mercado, pasando de una horquilla de entre 40.000 y 60.000 dólares a un precio total de 127.200.