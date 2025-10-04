El espectacular telescopio transparente puede rastrear objetos celestes de forma totalmente inteligente

La tecnología transparente está de moda en España. Ya sea con móviles transparentes o con ordenadores portátiles con pantallas translúcidas, este estilo no para de estar presente en los productos de nuestros días. Lo siguiente es un telescopio de alta gama.

Vaonis, compañía centrada en telescopios y dispositivos de astrofotografía, ha lanzado el Vespera II X Edition, un telescopio inteligente que como su nombre indica, se constituye como una edición muy especial de su ya aclamado Vespera II.

La clave de este equipo reside en un chasis translúcido, que permite ver los más de 200 componentes que integran el corazón de este telescopio y que da una auténtica personalidad a este producto, que supera los 2.400 euros de precio.

Un telescopio inteligente... ¿transparente?

El telescopio de la compañía francesa presume de unas especificaciones en absoluto desdeñables. Destaca un sistema óptico cuádruple apocromático, con sensores IMX585 de 8,3 megapíxeles que se pueden expandir a 24 en su modo mosaico.

En este Vespera II también nos encontramos con motores de precisión de alto rendimiento y un chasis de aluminio, con un contrapeso de hierro fundido pensado para que el telescopio mantenga el equilibrio en todo momento.

Vespera II X Edition. Vaonis Omicrono

Estamos ante un telescopio de 5 kilos de peso, con unas dimensiones de 48 x 20 x 9 centímetros, y con una lente cuya apertura es de 50 mm, con una distancia focal de 250 mm. Está específicamente pensado para la observación del cielo, y para sacar fotografías de la Luna y del Sol,

Al ser un telescopio inteligente, el Vespera II puede rastrear objetos celestes únicamente valiéndose de una serie de comandos realizados a través de la app del móvil. Incluso se pueden establecer ventanas de observación automáticas para que el telescopio observe por nosotros.

En cuanto a hardware, el telescopio disfruta de una batería suficiente para permitir al dispositivo funcionar durante 4 horas. Además, es capaz de conectarse a nuestro móvil vía WiFi y controlar los niveles de humedad, así como desempañar la lente con un elemento calefactor.

Otro punto a destacar es la calidad que desprende el telescopio, que destila lujo incluso en su proceso de construcción. Por ejemplo, aspectos como el enfocador motorizado, el motor azimut y la placa de circuitos pasan por 50 controles de calidad en cada fase del ensamblaje final.

Vespera II X Edition. Vaonis Omicrono

Respecto al movimiento, el Vespera II X Edition integra un sistema de accionamiento con un tornillo sin fin acoplado a una rueda dentada, que a su vez soporta un resorte de presión que aplica fuerza de forma controlada en el conjunto.

Según la empresa francesa Vaonis, esto ayuda a que el seguimiento del telescopio de forma autónoma sea mucho más suave y preciso, mejorando por el camino la precisión última de la observación.

El chasis de aluminio, ya mencionado, está hecho en una única pieza que protege las baterías, los motores y el sistema electrónico e informático. No falta un sistema de embrague específico que habilita un agradecido modo manual en la carcasa del objetivo.

De esta forma, dice Vaonis, el usuario no fuerza ni los motores ni los engranajes que hacen posible el movimiento del telescopio. Si por el contrario usamos sus sistemas automáticos, el Vespera II dispone de corrección de enfoque instantánea para el rastreo de objetos en el espacio.

Vespera II X Edition. Vaonis Omicrono

Por supuesto la inteligencia artificial está presente como en cualquier dispositivo de nuestro día a día, en este caso en forma de un completo asistente que nos proporcionará información útil que usar en nuestras observaciones.

Un detalle a tener en cuenta es que Vaonis ofrece una amplia gama de filtros opcionales en caso de que queramos observar el Sol sin quedarnos ciegos. Dichos filtros también sirven para ver nebulosas y reducir el impacto de la contaminación lumínica.

El telescopio incluye un trípode hecho en fibra de carbono, una funda rígida de protección y un higrómetro para controlar la humedad. Por otro lado, dispone de 25 GB de almacenamiento interno para almacenar datos.

Es importante destacar que el Vespera II X Edition es una edición limitada, que está supeditada a apenas 150 unidades, de las cuales quedan unas 50 a fecha de escrito este artículo. Si eres un aficionado a la astrofotografía, este es tu momento.