Bárbara Fernández Ochoa (Thermomix): "El TM7 ha sido una renovación total, sólo mantiene el juego de cuchillas"

Si hay un sinónimo de robot de cocina en España, ese es Thermomix. La máquina más popular para preparar platos se ha renovado este año con el nuevo modelo TM7. Un completo cambio con respecto a la generación anterior.

El TM7 no sólo ha cambiado su aspecto, sino que también en cómo Vorwerk entiende que debe ser la cocina inteligente. Y la enorme pantalla que preside el dispositivo es la declaración de intenciones de este nuevo dispositivo.

Tanto en diseño, ofreciendo más posibilidades para cocinar o ser mucho más silenciosa; como en funcionalidades de cocinado y tecnología, ya que por primera vez se puede cocinar sin tapa o controlar desde el móvil; el TM7 supone un modelo mucho más avanzado que su predecesor.

Para conocer un poco más a fondo cómo ha sido el proceso de cambio del nuevo robot de cocina, la acogida en España o qué se puede esperar de él en un futuro próximo charlamos con Bárbara Fernández Ochoa, directora de comunicación de Thermomix.

El TM7 marca un antes y un después para la compañía. ¿Cómo ha sido el desarrollo del nuevo robot de cocina?

El desarrollo del Thermomix TM7 ha sido un proceso en el que Vorwerk ha puesto especial énfasis en escuchar a su comunidad de usuarios, agentes comerciales y empleados. Cada nueva función y característica del TM7 ha nacido de un análisis detallado de las necesidades, sugerencias y deseos de esta comunidad, que ha sido el motor principal de la innovación.

El resultado es un robot de cocina que no solo mantiene los altos estándares de calidad y tecnología de Vorwerk, sino que también incorpora mejoras pensadas para ofrecer una experiencia de cocina más versátil, intuitiva y conectada. Todo el diseño técnico del TM7 ha sido renovado por completo, manteniendo únicamente el juego de cuchillas del modelo anterior.

Además, el equipo de diseño de Vorwerk ha reinterpretado cada elemento del producto desde una perspectiva contemporánea, enfocándose en la funcionalidad y la experiencia emocional del usuario.

Thermomix TM7 Chema Flores Omicrono

Esta integración convierte al TM7 en un asistente de cocina mucho más inteligente, capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario gracias a la personalización y las recomendaciones en tiempo real. Además, la pantalla multitáctil de 10 pulgadas y el rediseño del Varoma son elementos que refuerzan esta experiencia, permitiendo una interacción más intuitiva y versátil.

Todo ello contribuye a que el usuario disfrute de un ecosistema conectado y moderno, donde funcionalidad y tecnología se combinan para ofrecer resultados perfectos y una experiencia culinaria más completa.

Una de las claves es el rediseño total, ¿qué viene a ofrecer este cambio?

El rediseño total del TM7, con una estructura más abierta, representa un salto cualitativo en la evolución de Thermomix. Este cambio permite que el robot de cocina se adapte a futuras mejoras y expansiones, asegurando su evolución continua mediante actualizaciones de software y la posible incorporación de nuevas funcionalidades.

Este enfoque modular ofrece una plataforma flexible que puede crecer junto a las necesidades de sus usuarios, convirtiendo al TM7 en un dispositivo preparado para el futuro y que asegura una experiencia de cocina siempre a la vanguardia.

Con esta base circular, da la sensación de que estamos ante un robot más modular. ¿Podremos esperar en el futuro una mayor coordinación con accesorios o la posibilidad de un vaso más grande?

La estrategia de la compañía es siempre dar productos duraderos y expandir sus funcionalidades, tanto por software como por hardware, para que el usuario pueda disfrutar de un nuevo Thermomix tras años de su adquisición. Si son accesorios, o desarrollos que ayuden aún más en el día a día de los clientes, es algo que tendremos que ver con el paso del tiempo.

Pantalla con modos de cocinado de Thermomix TM7 Chema Flores Omicrono

El otro gran cambio de este modelo es su componente tecnológico. Tiene una enorme pantalla con mayor control de todas las variables al cocinar. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la parte de integración del software en el nuevo robot?

Hemos estado desarrollando y mejorando nuestras plataformas de software durante muchos años. Por ello, el TM7 se basa en cimientos que ya habíamos creado y que se han ido incorporando gradualmente desde el Thermomix TM5.

El TM7 representa el elemento más reciente de nuestro ecosistema de dispositivos, aplicaciones, plataformas web, soluciones de contenido y arquitecturas en la nube. Muchos equipos, en distintos niveles, contribuyeron para garantizar que toda la tecnología encaje a la perfección y ofrezca la mejor experiencia posible al cliente.

En el área de software, contamos con equipos de gestión plenamente integrados en todos los niveles. Gestión de Producto, Concepto, Coordinación, Desarrollo y Calidad trabajan siempre estrechamente para crear un ecosistema digital integral que mantenga el Thermomix actualizado a largo plazo.

¿Se pueden esperar actualizaciones y mejoras del nuevo robot?

Sí, el Thermomix TM7 está diseñado para evolucionar continuamente mediante actualizaciones de software, que permitirán a los usuarios disfrutar de nuevas funciones y mejoras a lo largo del tiempo. Vorwerk ha creado una plataforma abierta y modular que facilita la incorporación de innovaciones futuras, garantizando que el TM7 se mantenga siempre actualizado y relevante.

Esta filosofía de actualizaciones continuas asegura que los usuarios no solo adquieren un robot de cocina, sino un dispositivo que crecerá con ellos, adaptándose a las nuevas tendencias y necesidades culinarias.

Cookidoo coge más peso en la estrategia de Thermomix, ¿cómo trabajan en la personalización de la plataforma para que cada usuario tenga 'su' Cookidoo?

La plataforma digital Cookidoo es un pilar fundamental en la estrategia de Thermomix TM7, y su personalización es clave para ofrecer una experiencia culinaria única a cada usuario. A través de perfiles personalizados y recomendaciones inteligentes, Cookidoo adapta su contenido a los gustos, necesidades y hábitos de cada cliente.

Además de las más de 100.000 recetas disponibles, la plataforma permite planificar menús, optimizar la compra de ingredientes y reducir el desperdicio alimentario. Esta integración profunda convierte a Cookidoo en mucho más que un recetario digital, transformándolo en un asistente culinario personal que acompaña al usuario en todo el proceso de cocinado.

Thermomix TM7 Chema Flores Omicrono

¿Cómo ha sido la acogida del TM7 en España estos primeros meses? ¿Qué previsión tienen para este año, no sé si sigue habiendo lista de espera?

La acogida del TM7 ha sido extraordinaria, superando las previsiones iniciales de Vorwerk. Esta elevada demanda ha generado ciertos ajustes en los plazos de entrega, debido al proceso de fabricación minucioso y de alta tecnología que requiere el TM7.

La compañía está trabajando a un ritmo rápido y constante para normalizar estos plazos en las próximas semanas con el objetivo de mantener su estándar de excelencia.

¿Puede cambiar el modelo de distribución y llegar a centros comerciales?

No, Vorwerk no tiene previsto cambiar su modelo de distribución ni llegar a centros comerciales. La compañía sigue apostando firmemente por la venta directa a través de su red de agentes comerciales, un modelo que considera clave para mantener la cercanía con sus clientes y ofrecer un servicio personalizado. Esta forma de distribución permite a Vorwerk garantizar una experiencia de compra única, donde la relación con el cliente no finaliza en el momento de la compra.

Los Agentes Comerciales acompañan al cliente durante todo el proceso, proporcionando asesoramiento personalizado, formación y resolviendo cualquier duda que pueda surgir en el uso diario del producto. Además, esta red de más de 10.000 agentes en España representa el rostro humano de la marca, asegurando que cada cliente reciba una atención cercana, inspiradora y continua.

La venta directa es también una vía de desarrollo profesional flexible y con futuro para miles de personas, consolidando a Thermomix como una comunidad global basada en la confianza y el acompañamiento.