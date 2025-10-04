Aldi va a por Roomba y Roborock: lanza un potente robot aspirador con friegasuelos por menos de 100 euros
Este dispositivo, que se puede controlar por aplicación o por mando a distancia, estará disponible por tiempo limitado en las tiendas del país.
La limpieza en España ha dejado de ser manual. Firmas como Roborock han presentado numerosos robots y aspiradores de mano automáticos, que dejan nuestra casa como pátinas prístinas. Aldi lo sabe, y por ello ha lanzado su propio robot ultraeconómico.
La cadena de supermercados se ha introducido en el mercado de los robots aspiradores automáticos con un dispositivo increíblemente barato. Mientras que los modelos de gama baja de la competencia superan los 200 euros, el de Aldi cuesta 99,99 euros en España.
Obviamente, un precio acorde a unas especificaciones modestas. El robot aspirador de Aldi tiene una batería de 120 minutos, un sistema de control por mando a distancia o app y 25 W de potencia.
El robot aspirador de Aldi
El robot aspirador friegasuelos 2 en 1 de Aldi no solo se encarga de aspirar la suciedad, sino de limpiar toda la superficie de nuestra casa de forma muy precisa. Eso sí, con una autonomía máxima de 120 minutos para exprimir sus 3 modos de limpieza.
Se puede controlar desde el móvil o bien desde un mando a distancia incluido, e incorpora modos específicos para cada escenario; por ejemplo, tiene un modo para ir a su base de carga, un modo de inicio diferido y tres modos de limpieza.
Eso sí, será un producto que estará ciertamente limitado en su accesibilidad. Según adelanta Aldi, se podrá comprar por un tiempo limitado a partir del 1 de octubre en todos los supermercados de la firma en España.
El problema es que al ser un robot aspirador tan económico, es más que probable que este acabe volando de las tiendas en ese período. Recomendamos encarecidamente hacerse con él antes de que se agote.
No será la única novedad de Aldi en materia de limpieza. A partir del próximo miércoles 31, pondrán a disposición de sus clientes un cepillo de limpieza recargable Ambiano por 14,99 euros y un limpiador de tapicería por 69,99 euros.
Este último es harto interesante, ya que incluye una potencia máxima de 750W, un depósito de agua limpia de 1080 ml y otro para agua limpia de 730 mililitros. Aldi promete que esta será una solución idónea para limpiar tapicerías, interiores de coches y alfombras, entre otros.
Cabe aclarar que todos estos dispositivos están producidos por la marca Ambiano, lo que se refleja en la tipografía de sus productos. De nuevo, insistimos; corre a hacerte con estos productos, porque más que probablemente volarán de las tiendas.