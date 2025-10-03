Los iPhone 17 arrasan en ventas: la compra de los nuevos teléfonos estarían siendo superiores a lo esperado

Los iPhone 17, así como los brutales iPhone 17 Pro y el delgadísimo iPhone Air llevan semanas disponibles en España. Ya están comenzando a salir los primeros análisis de ventas de estos dispositivos, y todo apunta a que están vendiendo mejor de lo esperado.

Este año Apple ha puesto toda la carne en el asador con los iPhone 17. El modelo base ha recibido increíbles mejoras que lo sitúan a la altura de la gama alta, y los modelos Pro han recibido un muy buen rediseño potenciados con mejoras 'Pro'.

Esto se habría notado en el mercado, según expone una nota de inversión de la banca Morgan Stanley, asegurando que este ciclo de ventas es más fuerte de lo que ellos mismos esperaban.

Los iPhone 17 están vendiendo muy bien

Ya de base cuando empezaron a salir los primeros informes de rendimiento basados en las filtraciones previas se hablaba de una demanda mayor a la habitual, con unas mejores expectativas respecto a las ventas.

Dicha idea se ha trasladado al plano de las ventas, dicen desde la web Investing. Morgan Stanley elevó el precio de las acciones de Apple, debido precisamente a este inicio de ventas "más fuerte" de la cuenta.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

En palabras de Sam Boughedda, Morgan Stanley y sus analistas establecieron que el ciclo de ventas de los iPhone 17 "es ligeramente más fuerte de lo que esperábamos originalmente". Por si fuera poco, esto ha servido para generar hype alrededor de los iPhone 18.

Según Morgan Stanley, tanto los iPhone 18 como la futura presencia del iPhone plegable expondrán un crecimiento de ingresos para Apple. Un ciclo que a ojos de la banca dejará "un total de 6 lanzamientos de iPhone nuevos en el próximo ciclo".

Morgan Stanley prevé que Apple incremente la producción de los iPhone 17 de cara a la demanda actual, sobre todo para los modelos supuestamente más interesantes, los iPhone 17 Pro y Pro Max.

También se destaca que el optimismo alrededor de los iPhone 18 podría darse por renovaciones de dispositivos y nuevas innovaciones, que irían desde las novedades de Apple Intelligence a los iPhone plegables.

De momento, no tenemos información sobre los iPhone Air, al menos en lo que a demanda global refiere. Habrá que esperar a los informes de ganancias trimestrales de Apple para comprobar cómo está vendiendo la familia al completo.