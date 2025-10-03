Las gafas con pantalla de Meta ya están a la venta y lo hacen arrasando: agotan todo su stock en apenas 48 horas

Meta sorprendió hace más bien poco con sus Meta Ray-Ban Display, sus primeras gafas inteligentes con pantalla incorporada. El pasado día 30 de septiembre se lanzaron en Estados Unidos las nuevas gafas de Zuckerberg, y según apuntan desde la firma, ya se han agotado.

En un comunicado respondiendo dudas sobre cómo comprar unas Meta Ray-Ban Display de 799 dólares, la empresa afirma que en apenas 48 horas después de que se comercializaran las gafas, ya se han agotado por completo.

"Casi todas las tiendas que tenemos en stock se han agotado, y las demos están casi agotadas hasta noviembre", dicen desde Meta. Además, añaden que para comprar estas gafas será necesaria una cita con demostración obligatoria.

Las Ray-Ban Display venden como pan caliente

Las medidas que implican obligar a los usuarios a atender a las demostraciones para comprar las gafas responden a dos problemas: el de los scalpers (los revendedores que compran en masa) y la falta de conocimiento sobre las gafas.

Según dice la empresa, tanto las gafas como la propia Meta Neural Band (la pulsera para controlarlas de forma inalámbrica) suponen dispositivos que prácticamente nadie ha probado antes. "Necesitan que se ajusten perfectamente a tu cuerpo", aseguran en su comunicado.

Meta Ray-Ban Display y Neural Band Meta Omicrono

"Comenzaremos con citas en persona, junto con una demostración rápida para asegurarnos de que la gente comprenda completamente cómo funciona el producto", apostillan desde Meta.

Obligando además a que los usuarios reciban la demostración se elimina el problema de los scalpers. Normalmente, este tipo de revendedores compran en grandes lotes de forma automática para luego revender el producto más caro.

Lo hacen a través de las páginas web y vendedores autorizados, sabiendo que habrá mucha demanda y poca oferta. Las demostraciones obligan a estos compradores a personarse y a comprar una única unidad, limitando su capacidad de operabilidad.

Lejos de ello, desde Meta prometen un reabastecimiento que, en caso de que no sea suficiente, implicará una lista de espera o la capacidad de realizar pedidos pendientes. También se duplicarán las sucursales para aumentar la capacidad.

Meta Ray-Ban Display Meta Omicrono

Obviamente Meta no menciona el tema de los scalpers, pero es sin duda una buena solución. El motivo oficial es que "el ajuste de la Meta Neural Band es fundamental para garantizar que los sensores estén colocados correctamente".

De esta forma, la pulsera "puede captar las señales musculares en la muñeca" de forma más correcta. Además, servirá para que los usuarios elijan correctamente la talla y el proceso de colocación.

Tal fue la demanda de las Ray-Ban Display de Meta que se tuvo que abrir una web de demostraciones físicas con lista de espera para que los usuarios pudieran agendar las suyas propias.