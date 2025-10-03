Consiguen que la Game Boy de Lego funcione con juegos reales: el proyecto de esta joven artista de la electrónica que arrasa

Hoy en día en España tenemos acceso a una plétora de opciones de entretenimiento, sobre todo en el terreno de los videojuegos. En un mundo lleno de consolas portátiles, hay quien ha revivido un dispositivo mítico gracias al ingenio y un gran hacer en electrónica.

La usuaria Natalie The Nerd, una diseñadora autodidacta que vende kits de modding y placas de circuito para Game Boy, ha lanzado una Game Boy de Lego. Pero no estamos hablando de una Raspberry Pi con un chasis especial.

No, hablamos del hardware de una Game Boy real usando una placa de circuito desarrollada por Natalie y con un chasis que imita al de la Game Boy Lego. Una creación que comenzó como una broma, y que se ha transformado en un proyecto real.

Una Game Boy de Lego... funcional

Cuando Lego anunció el kit de Game Boy, que imitaba la forma de la clásica consola de Nintendo, Natalie respondió con sorna que iba a hacer una PCB para él. De nuevo, empezó diciéndolo sin seriedad; pero al final acabó haciéndolo realidad.

Natalie explica en su blog que tuvo que desarrollar una placa PCB completa para Game Boy, que tendría un tamaño menor al de los cartuchos originales que usaba la consola antigua. Aún así, la consola final sí que ejecuta los cartuchos de Nintendo.

i will make a pcb for this lol https://t.co/yNxo428SRe — natalie (@natalie_thenerd) July 24, 2025

"Sé por experiencia enrutando PCB de CPU de Game Boy que no es muy complejo", dice Natalie en su página. "Solo incluye la RAM, la CPU y algunos condensadores de desacople y la regulación de potencia".

Para ello, optó por CPU MGB de la gama Pocket debido a que esta tenía una VRAM interna con una construcción "muy consciente del espacio". Además, estas son más fáciles de conseguir y más baratas, lo que abría el proyecto a más personas, dijo Natalie.

El problema es que para trabajar simplemente tenía las imágenes de prensa del kit. "Usé las dimensiones para escalar la imagen en mi PC y a partir de ahí obtuve las medidas para los insertos de la pantalla", donde iría la Game Boy finalmente.

Posteriormente, Natalie incorporó el circuito de energía, modificó el interruptor de encendido (el clásico switch lateral que se movía de arriba a abajo) por un botón y agregó "pines para la matriz de botones y audio".

Proyecto de Natalie The Nerd Natalie The Nerd X

Las piezas del chasis, impresas en 3D, tuvieron que ser modificadas para alojar todo el hardware interno que Natalie preparaba. Tuvo que usar, explica la artista a The Verge, el "kit de pantalla más pequeño del mercado".

Afortunadamente, el hecho de que los botones del kit de Lego fueran presionables fue un gran alivio para la modder. "Podía implementarlos. [...] Ahora mismo los tengo conectados a piezas de 'ladrillos de juguete' impresas en 3D".

Los botones, aunque funcionales, no están conectados a la PCB; estos encajan en la pieza de Lego impresa a medida ya mencionada. Sin embargo, uno de los mejores añadidos fue un puerto USB-C para la alimentación.

Lo mejor es que Natalie ya ha prometido que compartirá todos los diseños de placas PCB del proyecto una vez "esté satisfecha" con el proyecto. Usando las piezas adecuadas, la artista espera que cualquier persona pueda llevar a cabo este diseño.

Pantalla de la consola. Natalie The Nerd X

Y es que Natalie ya es conocida por compartir todos los avances respecto a sus mods, vendiendo incluso partes y componentes de repuesto para los que estén metidos en el mundo de las modificaciones de consolas retro.