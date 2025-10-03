Amazon reanuda las entregas con drones en Arizona después de que dos aeronaves chocasen contra una grúa a la vez

Aunque no está aún disponible en España, el servicio de reparto con drones de Amazon sigue con sus pruebas. El reciente accidente que involucró a dos drones MK30 en Arizona llevó a que la firma pausara de forma temporal sus operaciones de prueba en la zona. Ya las ha reanudado.

Tal y como informan medios como The Verge, Amazon ha vuelto a poner en marcha las pruebas de reparto aéreo en la zona de West Valley Phoenix, tras cesarlas temporalmente a tenor del reciente accidente con dos de sus drones Prime Air.

El incidente tuvo lugar en Tolleson, Arizona, y se saldó con dos aeronaves chocando contra una grúa. Afortunadamente no hubo heridos ni pérdidas materiales graves, aunque la FAA y las autoridades locales investigaron el asunto.

Amazon vuelve a la carga con sus drones

El accidente se produjo a unos 3 kilómetros del centro logístico en el que Amazon gestiona sus drones Prime Air. Las fuerzas policiales de Arizona se acercaron al lugar a investigar, en un proceso al que se unió la FAA.

Poco después, la misma Amazon estuvo atenta a todo el suceso. Fue en ese momento cuando la compañía de e-commerce acabó pausando estas pruebas en pos de investigar sobre el incidente.

Amazon consiguió en 2024 permisos de la FAA para operar con sus drones Prime Air en el centro que se situaba cerca del lugar del siniestro. Esto permitió que los clientes del área pudiesen recibir paquetes con los drones MK30 que Amazon lleva usando ya bastante tiempo.

Eso sí, con algunas limitaciones; solo es posible transportar paquetes de 2,2 kilos de peso máximo. Cabe aclarar que esta es la primera vez que se produce un accidente en el área en casi un año de funcionamiento.

Este hecho es indicativo de que esto podría haber sido un fallo aislado producido por una infinidad de factores distintos, aunque se desconoce el motivo oficial que motivó el accidente con los dos drones MK30.

En este sentido, Amazon ha vuelto a poner en marcha las pruebas de Prime Air alegando que no hubo problemas ni con los drones involucrados ni con la tecnología usada para volarlos, por lo que son seguros para la población.

Sin embargo, el accidente reveló las grietas de un servicio que jamás ha acabado de despegar comercialmente, en parte por haber estado en pruebas tanto tiempo y en parte por las condiciones que presenta.

Amazon lleva ya varios años probando el servicio Prime Air y enfrentándose a una plétora de trámites regulatorios para poner en marcha esta plataforma a nivel comercial, y no han sido pocos los escollos con los que ha lidiado.

Los drones pese a lo seguros que son pueden estar expuestos ante las inclemencias del tiempo y sobre todo, ante la furia de los ciudadanos. En Estados Unidos ya ha habido casos de drones derribados por armas de fuego.

Estas cuestiones, así como las limitaciones inherentes del servicio, recuerdan que estos están expuestos a no pocos condicionantes, y que en algunos casos presentan más inconvenientes que los sistemas de reparto terrestre habituales.