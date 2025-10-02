Un pequeño robot oceánico consigue captar imágenes dentro de un huracán de categoría 5 por primera vez

La robótica lleva unos años muy ligada al estudio del medio ambiente en España. Existen robots capaces de mapear el fondo marino sin agotar sus baterías, así como dispositivos que limpian los océanos identificando la basura. Lo último ha sido recabar datos de un brutal huracán.

Es la hazaña que ha llevado a cabo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) junto a la Universidad del Sur de Misisipi y la compañía tecnológica Oshen, ubicada en Reino Unido.

Usando un robot oceánico no tripulado (USV), consiguieron no solo adentrarse en el interior de un huracán de categoría 5, sino captar y retransmitir datos desde esa ubicación. Este ha sido el primer USV del mundo en realizar un logro así.

Consiguiendo datos de un huracán clase 5

Oshen, en colaboración con la NOAA y la Universidad del Sur de Misisipi llevaron a cabo este hecho el pasado 28 de septiembre. El objetivo no era otro que Humberto, el huracán que ha pasado por las Bermudas y que dejará borrascas en España.

Las tres entidades tenían la misión de desplegar hasta siete vehículos USV C-Stars, buscando recolectar datos meteorológicos desde la superficie oceánica en plena temporada de huracanes. Humberto fue el escenario perfecto para ello.

Robot C-Star de Oshen. Oshen Omicrono

Los C-Stars que Oshen desplegó son básicamente embarcaciones de apenas un metro veinte de largo, considerados como robots oceánicos compactos. Se propulsan gracias al viento y se sirven de sensores solares para medir datos en tiempo real.

Estos sensores permiten medir y transmitir cada dos minutos vía satélite datos en tiempo real sobre la velocidad y la dirección del viento. Los C-Stars también pueden recabar información sobre la presión del aire, la temperatura, la humedad relativa, etcétera.

Cuando Humberto estaba a pleno rendimiento, uno de los C-Stars consiguió recopilar datos de una de las paredes del ojo del huracán. No solo eso; otros dos más pudieron penetrar en Humberto para recabar todavía más datos cuando el pasado domingo pasó a ser una tormenta de categoría 4.

Una de las claves de los C-Stars es que además de conseguir datos, pueden realizar fotos y vídeos para su descarga una vez sean sacados del agua. Esto dio como resultado la aparición de imágenes inéditas desde el interior de Humberto.

Imagen del interior del huracán. NOAA/Oshen Omicrono

En total, tal y como asegura Oshen, tres C-Stars pudieron entrar dentro de Humberto en intervalos de unas 12 horas consiguiendo datos en tiempo real. Unos datos valiosísimos, que más tarde serían aprovechados por el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA.

Dichos datos posteriormente serían enviados al Sistema Global de Telecomunicaciones para informar a los propios pronosticadores y así tener más información sobre el paso de Humberto.

El C-Star que pudo acercarse más a Humberto en primer lugar registró una presión atmosférica mínima de 955 milibares, junto a una ráfagas de viento huracanado de más de 240 kilómetros por hora.

La NOAA y Oshen pudieron confirmar la entrada del robot en Humberto debido a la baja presión atmosférica y al aumento de la luz solar medida por el C-Star. Así, determinaron que el robot atravesó la pared del ojo adentrándose en el borde.

Cuatro C-Stars. Oshen | NOAA Omicrono

Greg Foltz, oceanógrafo del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOAA y coinvestigador principal del proyecto, dejó claro que los robots pudieron transmitir todos los datos con éxito, "casi en tiempo real".

Foltz asegura que este logro "abre la posibilidad de un uso más rutinario de los C-Stars para la recopilación de datos de huracanes en el futuro, en apoyo a la investigación y el pronóstico de huracanes".

Anahita Laverack, CEO de Oshen, ha elogiado la hazaña de los C-Stars, afirmando que estos superaron todas las expectativas. "Valida el concepto de implementar múltiples sensores de bajo costo para brindar monitoreo continuo en áreas extensas", explicó.