Drones de Amazon Air chocando contra grúas: el accidente que recuerda la problemática del reparto aéreo

Aunque no está presente en España, el servicio de reparto de drones de Amazon lleva años forjándose. En agosto del 2024 consiguieron permisos del gobierno para entregas a larga distancia, siendo este el segundo trámite importante logrado por Amazon en esta empresa.

El problema es que el servicio no está exento de situaciones no muy agradables. Según informaron Engadget y la cadena norteamericana KTAR, dos drones de reparto de Amazon Prime Air habrían chocado contra una grúa.

El suceso, que ya está siendo investigado por la Administración Federal de Aviación (FAA), habría puesto de manifiesto uno de los mayores inconvenientes que incluyen las entregas aéreas incluso en el estado inicial en el que se encuentran.

Dos drones se estrellan en Arizona

El accidente ha tenido lugar en Tolleson, Arizona, a unos 3 kilómetros del centro logístico en el que Amazon gestiona sus drones Prime Air. Afortunadamente no se produjeron daños significativos ni heridos de ningún tipo.

Tras el accidente de los dos drones, las fuerzas policiales de Arizona se acercaron al lugar. Poco después, tanto la FAA como la misma Amazon estuvieron atentos a todo el suceso, y se encontraban investigándolo junto a las autoridades.

Dron Amazon MK30x Amazon Omicrono

KTAR informa que los dos drones se estrellaron bastante cerca del centro donde se prueban los drones de reparto de Amazon, en la ciudad de Tolleson. Amazon consiguió en 2024 permisos de la FAA para operar con sus drones Prime Air en dicho centro.

Esto ha permitido que los clientes del área puedan recibir paquetes con los drones MK30 que Amazon lleva usando ya bastante tiempo. Eso sí, con algunas limitaciones; solo es posible transportar paquetes de 2,2 kilos de peso máximo.

Cabe aclarar que esta es la primera vez que se produce un accidente en el área en casi un año de funcionamiento, indicativo de que esto podría haber sido un fallo aislado producido por una infinidad de factores distintos.

Sin embargo, el accidente revela las grietas de un servicio que jamás ha acabado de despegar comercialmente, en parte por haber estado en pruebas tanto tiempo y en parte por las condiciones que presenta.

Dron de Amazon.

Amazon lleva ya varios años probando el servicio Prime Air y enfrentándose a una plétora de trámites regulatorios para poner en marcha esta plataforma a nivel comercial, y no han sido pocos los escollos con los que ha lidiado.

A esto debemos sumarle unas limitaciones propias del servicio que no han acabado de convencer a muchos, como el hecho de tener que ir a por el paquete con el dron o pedir productos cuyo peso no supere los 2,2 kilos.

Por si fuera poco, los drones pese a lo seguros que son pueden estar expuestos ante las inclemencias del tiempo y sobre todo, ante la furia de los ciudadanos. En Estados Unidos ya ha habido casos de drones derribados por armas de fuego.

El accidente de los drones recuerda que estos están expuestos a estas condiciones, y que en algunos casos presentan más inconvenientes que los sistemas de reparto terrestre habituales.