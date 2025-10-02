Apple se prepara para un octubre lleno de lanzamientos: los cinco productos que llegarían este mismo mes

Fotomontaje con un supuesto iPad Pro M5 a la izquierda y unas Vision Pro a la derecha. Manuel Fernández Omicrono

Apple no anda quieta. En España ya ha se han lanzado los nuevísimos AirPods Pro 3 con una mejor cancelación de ruido, los nuevos Apple Watch Series 11, los iPhone 17 y 17 Pro y el llamativo iPhone Air. Pero no; Apple no ha acabado de lanzar cosas.

Entramos a octubre y con este nuevo mes, se espera una auténtica plétora de lanzamientos por parte de la firma californiana. Algunos más envueltos en rumores, y otros prácticamente confirmados, como los iPad Pro M5.

Y es que Apple estaría planeando lanzar nada menos que 5 productos de diversas categorías en este mismo mes. No poco importantes, además; portátiles, procesadores, localizadores, tablets y mucho más.

iPad Pro M5: ya se ha filtrado

El caso más flagrante lo vimos hace escasos días: un youtuber ruso llamado Wylsacom publicó un unboxing del supuesto iPad Pro M5, la tablet que estrenaría la nueva familia de procesadores de Apple de mismo nombre.

La clave de esta filtración es que este mismo youtuber filtró un mes antes de su lanzamiento los MacBook Pro M4. Si las fechas coinciden, veremos un lanzamiento de estas tablets a finales de este mismo mes.

Unboxing de Wylsacom

Realmente no hay casi diferencias entre los iPad Pro M4 e iPad Pro M5; además de una supuesta doble cámara frontal, las mejores tabletas de Apple incluirían el mismo diseño, el mismo panel tándem OLED y un procesador más potente en tareas de GPU.

MacBook Pro y Vision Pro

Con una diferencia de apenas unas horas, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) filtró otros dos grandes productos que presumiblemente irían de la mano en cuanto a presentación: los MacBook Pro M5 y Vision Pro M5.

MacBook Pro con M2 Pro Omicrono

Numerosos documentos relacionados con pruebas realizadas sobre estos productos adelantan que veremos los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M5 y una versión actualizada de las Vision Pro.

Estas últimas no serían unas Vision Pro 2; al igual que ocurre con los iPad Pro M5, las Vision Pro solo recibirían una actualización de hardware, renovando los M2 y R1 de su interior por los M5 y R2 del nuevo modelo.

Cabe aclarar que estos MacBook Pro no serán los modelos que traerán la ya cacareada pantalla OLED táctil que tanto Mark Gurman como Ming-Chi Kuo vaticinaron. Para ello habrá que esperar a los MacBook Pro M6 del 2026.

AirTag 2: mejoras en rendimiento

Le siguen a todos estos dispositivos otra renovación, la de los AirTag de segunda generación. Lo mismo; nada de cambio de diseño, sino actualización de hardware interna. Los AirTag 2 mejorarán en lo interno.

AirTag Chema Flores Omicrono

Los localizadores de Apple que llegarían también en octubre equiparán un nuevo chip de banda ultraancha (el mismo visto en los iPhone 15) que triplicará su rango de efectividad. Hablamos de nada menos que de casi 100 metros de rango.

Por otro lado, y según han relatado expertos como Mark Gurman, estos AirTag serían bastante más difíciles de manipular a la luz de los casos de acoso realizados por diversos usuarios usando estos localizadores. En concreto, se complicará el proceso de retirar el altavoz de aviso de los AirTag.

HomePod Mini 2: ya toca una renovación

Si bien los altavoces de Apple no han recibido demasiada atención de cara a los rumores, sí que hay habladurías sobre un posible lanzamiento de estos supuestos HomePod Mini de segunda generación.

HomePod en color 'Medianoche'. Apple Omicrono

Sí, se renovaron con mejoras menores en 2024 tras su lanzamiento en 2020, pero no ha habido una segunda generación como tal. Se espera que estos HomePod Mini reciban Apple Intelligence, el nuevo chip N1 del iPhone Air y un nuevo chip de banda ultraancha, similar al de los AirTag.

Sin embargo, no se sabe nada de su diseño. Se cree que incorporarán una pantalla superior más brillante y sobre todo un nuevo diseño, aunque no se ha filtrado prácticamente nada en torno a estos HomePod.

Un nuevo y necesario Apple TV 4K

Más de tres años llevamos ya sin un nuevo Apple TV 4K. El tv-box de Apple, que llegaría con el nuevo tvOS 26 con Liquid Glass, llegaría según los últimos rumores con una buena cantidad de mejoras.

Apple TV 4K y su mando Chema Flores Omicrono

El diseño no cambiaría prácticamente en nada. Eso sí, llevaría lo último en hardware interno; un nuevo procesador A17 Pro perteneciente a los iPhone 15 Pro, chips N1 y por supuesto, soporte para Apple Intelligence.

Tiene sentido, ya que el procesador mínimo que necesitamos en materia de chips A para ejecutar Apple Intelligence es el A17 Pro. También se ha rumoreado que incorporaría una cámara principal para realizar videollamadas.

De ser así, esta cámara tendría Center Stage y posiblemente el mismo sensor de cámara que los MacBook de Apple. Sin duda alguna, un producto así merecería un hipotético evento de octubre.

La duda es esa; ¿Apple aprovechará Halloween para lanzar su característica keynote de este mes? Dado el volumen de productos que manejamos, es muy probable que sí veamos este esperado evento.