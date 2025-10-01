La fotografía analógica está de vuelta: la mítica firma Kodak vuelve a vender su propio carrete después de 10 años

Nos ha pillado a muchos de improvisto: la fotografía analógica, de carrete, es una moda en España. Leica lanzando su primer carrete de 35 mm, fabricantes presentando desechables en pleno 2025... Esta tendencia ha hecho que Kodak mueva ficha.

La icónica marca fotográfica ha realizado un curioso anuncio en su Instagram: aseguran que por primera vez en más de 10 años, Kodak venderá carretes de forma directa a distribuidores, con tal de satisfacer la cada vez mayor demanda de película en fotografía.

Así, Kodak ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas películas en color negativo, las KODACOLOR 100 y KODACOLOR 200, dos opciones en formato de rollo de 135 milímetros. La clave es entender el funcionamiento de esta distribución en la última década.

El analógico está de vuelta

La respuesta nos la misma Kodak en su comunicado. "Estas películas son submarcas de películas Kodak existentes y ofrecen la misma alta calidad que usted espera de Kodak", dice la empresa.

Las películas a las que se refiere Kodak son las películas fabricadas por la empresa Eastman Kodak, que lleva más de 130 años en activo. Es la empresa independiente Kodak Alaris, ubicada en Reino Unido las que las vende; una escisión de Kodak.

Hemos de recordar que Kodak anunció su bancarrota total en 2012, después de que la fotografía digital superara de forma espectacular a la analógica con el auge de los móviles y las cámaras digitales. En 2013, se reestructuró.

Sorprendentemente y en un giro inesperado, Kodak inició una división farmacéutica que permitió que el gobierno de los EE.UU inyectase una buena cantidad de capital en la firma. Es de esta reestructuración que nacieron Eastman Kodak y Kodak Alaris.

Mientras que Eastman Kodak es básicamente la Kodak original, Alaris distribuye las películas de forma internacional. Por ende, es la primera vez en más de una década que Kodak, directamente, venderá estas películas a distribuidores.

Esto quiere decir que al menos en lo que a KODACOLOR refiere, Eastman Kodak ha conseguido revocar el derecho de distribución exclusivo que Alaris tenía. El resto de películas de Kodak seguían estando bajo el paraguas de la firma británica.

La duda real reside sobre los rollos. Kodak ha mostrado algunas de las imágenes tomadas con los KODACOLOR 100 y KODACOLOR 200, sin entrar en detalle sobre su composición.

Recordemos que la mayoría de películas y rollos del mercado no son realmente originales, sino que son o bien relanzamientos de películas ya existentes, versiones renombradas o versiones alteradas respecto a los modelos originales.