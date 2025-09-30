El Logitech MX Master 4 es oficial: el mejor ratón de oficina del mercado se renueva con vibración háptica

Si eres un usuario en España que se dedica de alguna forma a la ofimática, es muy probable que tengas un ratón de la gama MX de Logitech. Después de lanzar unos brutales teclados, algunos de ellos con capacidad de carga solar, Logi sorprende y renueva su ratón más exitoso.

Exacto: se ha lanzado el Logitech MX Master 4, la cuarta versión de uno de los ratones para oficina más queridos por la comunidad. Un dispositivo que llega con un diseño conocido, pero con añadidos curiosos bajo el brazo, como un sistema de vibración háptica.

Esta retroalimentación, dice Logitech, consiste en un conjunto de vibraciones que se producen al navegar, selecconar o desplazarnos para añadir lo que Logitech llama "una precisión táctil".

El Logitech MX Master 4 ya está aquí

Lo primero que hay que destacar de este ratón es que cuenta con unas muy buenas espcificaciones respecto a lo visto en modelos anteriores. Su sensor de 8.000 DPI se suma al MagSpeed Scroll para desplazarnos hasta 1.000 líneas por segundo.

Su puerto USB-C ubicado en el frontal dispone de carga rápida para tener 3 horas de uso con apenas un minuto de carga, y una autonomía máxima de hasta 70 días con una carga completa.

Logitech MX Master 4. Logitech Omicrono

Al Logitech MX Master 4 le sigue una interfaz de emparejamiento multidispositivo de primer nivel, con conexión sin interrupciones en hasta tres dispositivos con compatibilidad con diversos sistemas operativos mediante Logi Options+.

Eso sí, Logitech advierte que este nuevo MX Master 4 es hasta un 90% más silencioso respecto a la pasada generación, lo que hace de este ratón una opción perfecta para los usos en oficinas concurridas.

Por otro lado, el ratón integra la llamada superposición digital Actions Rings, con accesos directos y controles personalizables que funcionan por aplicación o por ajuste del propio usuario. Según Logi, esto permite ahorrar un 33% más de tiempo y reducir un 63% los movimientos repetitivos del ratón.

Además de ello, el Logitech MX Master 4 disfruta de una antena optimizada que duplica la fuerza de la señal con un dongle USB-C dedicado a ordenadores de sobremesa, tablets, portátiles y un largo etcétera para conseguir una conexión sin latencia.

Logitech MX Master 4. Logitech Omicrono

Logitech también ha asegurado que este ratón es sostenible con el medio ambiente, ya que casi la mitad de su construcción está hecha en plástico reciclado posconsumo certificado. Su batería, por ejemplo, está hecho con cobalto 100% reciclado.

No falta una versión Business del MX Master 4 de Logitech, dedicado a empresas gracias a su compatibilidad con Logitech Sync y su agradecido soporte de Logi Bolt que garantiza una conexión prácticamente sin latencia.

Precio y disponibilidad

El Logitech MX Master ya se puede comprar en España en varios colores: grafito, blanco, gris y negro a un precio de 129,99 euros en España. También habrá una versión en color gris y negro dedicada a Mac al mismo precio. La versión Business costará exactamente lo mismo.