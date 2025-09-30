Apple lanza unos nuevos auriculares deportivos Beats: así son los Powerbeats Fit que jamás se caerán de tu oreja

Poco antes de que Apple celebrase la histórica keynote en la que pudimos ver los iPhone 17, iPhone Air y los AirPods Pro 3, pudimos comprobar cómo Apple se preparaba para lanzar los Powerbeats Fit, auriculares pensados para deportistas con un curioso diseño.

Y así ha sido. Apple ya ha lanzado oficialmente sus Powerbeats Fit, una renovación de los Beats Fit Pro de 2021 y que disponen de una mayor durabilidad, así como de una comodidad mejorada para los más deportistas.

La gran clave de estos nuevos auriculares provenientes del titán tecnológico de Cupertino está en un diseño de auricular intrauditivo, con una punta de silicona que ayuda a fijar los dispositivos en los oídos de forma más segura.

Así son los nuevos Powerbeats Fit

Los Powerbeats Fit disfrutan de un diseño intrauditivo como ya hemos mencionado, con un vástago (o aleta de sujeción) superior que se adhiere debajo del borde de la parte superior de la oreja. Así, los auriculares se quedan fijos en su posición.

Esta punta rediseñada es un 20% más flexible respecto a lo visto en los antiguos modelos del 2021, permitiendo un ajuste más seguro en una mayor variedad de oídos. Además, dispone de cuatro tamaños de punta, ofreciendo una comodidad todavía mayor.

Posición de los Powerbeats Fit. Apple Omicrono

La comodidad de los Powerbeats Fit no ha sido el único aspecto mejorado de los auriculares. Su durabilidad también se ha visto incrementada con la clasificación IPX4 tanto para los propios auriculares como para los estuches de carga.

El sonido corre a cargo de una plataforma acústica personalizada, con drivers personalizados por Apple que además vienen aderezados por el chip H1, propietario de la firma americana y que está presente en otros tantos productos, como los AirPods Max.

Por supuesto, esto habilita un sonido espacial con seguimiento de cabeza en los Powerbeats Fit, que además soportan ecualizador adaptativo para personalizar al máximo el sonido en torno a los gustos del usuario.

No podían faltar características ya famosas en productos de Apple, como la cancelación de ruido activa con modo transparencia, soporte con la red Buscar de Apple y compatibilidad total con el asistente Siri.

Powerbeats Fit. Apple Omicrono

Sus paneles laterales permiten entre otras cosas activar a Siri, responder llamadas, intercalar entre los modos ANC y transparencia y controlar la música. Sus micrófonos con formación de haces se valen del H1 para reducir el ruido en las llamadas, mejorando su calidad.

En cuanto a batería, Apple promete que los Powerbeats Fit pueden otorgarnos 7 horas de reproducción de música con una sola carga, que se extienden a 30 cuando usamos el estuche. También soportan Fast Fuel para tener carga rápida.

Precio y disponibilidad

Los Powerbeats Fit ya se pueden comprar en España a través de la página oficial de Beats, a un precio de 229,95 euros. Se puede comprar en naranja eléctrico (que recuerda poderosamente al del iPhone 17 Pro), en rosa, en gris y en negro.