Samsung podría haber filtrado el Phone Fold: confirma que prepara paneles plegables para un cliente "norteamericano"

Llevamos un tiempo hablando del iPhone plegable, el primer foldable de Apple que llegará en un mercado cada vez más acostumbrado a ellos. Poco a poco los rumores se cristalizan en un posible lanzamiento que Samsung casi habría confirmado.

Tal y como recogen los medios Chosun Biz y MacRumors, la empresa Samsung Display que suministra paneles para un gran tercio de fabricantes de la industria (incluyendo Apple), ha confirmado que están preparando pantallas plegables para un socio muy especial.

Según habría afirmado Lee Cheong, presidente de Samsung Display a periodistas locales en Corea del Sur, la firma suministrará paneles OLED plegables a un "cliente norteamericano", sin dar más explicaciones, alimentando los rumores del iPhone Fold.

Samsung suministrará paneles a los norteamericanos

Cheong realizó una serie de declaraciones la semana pasada a medios en Seúl, aclarando cómo se estarían acelerando los preparativos para la producción en masa de pantallas OLED diseñadas específicamente para plegables.

En palabras del presidente, los paneles se suministrarán "a un cliente norteamericano". No dio más información al respecto; un hecho que avivó la creencia de que se refería inevitablemente a Apple, ubicada en Cupertino (California).

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

Dicha información apuntala la creencia de que Apple lanzará por fin el iPhone plegable a finales de 2026, intensificando la competencia en el segmento de gama alta. Ya se rumoreó en el pasado que este iPhone 'Fold' tendría pantallas muy especiales de Samsung.

Filtradores coreanos aseguraron que los iPhone plegables tendrían un nuevo tipo de pantalla, desarrollada por Samsung, que sentaría un nuevo estándar en la industria, cumpliendo con los brutales requisitos de calidad de Apple.

Dichas pantallas reducirían el grosor del panel en un 20% respecto a los Galaxy Z Fold y permitiría esconder la cámara bajo ella. Además, disfrutaría de una mejor estructura y ocultaría mejor la arruga central de la pantalla.

De esta forma, el iPhone Fold tendría pantallas increíbles, con una reproducción del color y del brillo ampliamente mejorados mediante nuevos procesos y mejoras sobre los componentes. La idea es que estas pantallas sean las mejores del mercado.

Concepto del diseño del iPad plegable. MacRumors Omicrono

Por si fuera poco, se habla de que los iPhone Fold tendrían baterías de silicio de carbono que permiten una mayor capacidad en un tamaño más reducido. Se usarían de hecho los mismos sistemas de construcción que los usados para crear el iPhone Air.

También se ha especulado sobre otros detalles técnicos, como su pantalla interna y su pantalla externa. Eso sí, no sería un dispositivo barato ya que subiría de los 2.000 euros en su lanzamiento.

¿Y qué hay de Google?

Algunos internautas han incidido en el hecho de que al igual que Apple, Google está ubicada en Estados Unidos y hace móviles plegables. De hecho, el Google Pixel 10 Pro Fold ya está en el mercado, aunque no en España de momento.

A estas dudas debemos sumarle otro detalle: los Pixel de Google, al menos los de la serie 9 en adelante, usarían también paneles de Samsung Display. Casi los mismos que se aprovechan en los iPhone de primer nivel, de hecho.

Sin embargo, hay un problema. ¿Por qué Samsung Display ocultaría a qué cliente le suministra paneles? No solo eso; Google ya ha lanzado el Google Pixel 10 Pro Fold, así como el Pixel 9 Pro Fold 9 el año pasado.

Google Pixel 10 Pro Fold

No es un secreto que ya ha lanzado plegables, y no hay rumores sobre una tablet plegable de ningún tipo. Obviamente este es el terreno de la especulación, pero es inevitable pensar que el secretismo gira en torno a Apple y al iPhone Fold.