Primeras filtraciones del iPhone 17e: Apple quiere diferenciar su teléfono más barato de sus futuros modelos

Cuando a principios de año se presentó en España el iPhone 16e, el móvil más barato de toda la línea de Apple, ya hubo algunos que hablaron de su próxima renovación, el iPhone 17e. Nuevos rumores afirman que será un teléfono con serios recortes.

El mismo Mark Gurman de Bloomberg que ha revelado la existencia de Veritas, el chatbot de Apple, ha explicado que el iPhone 17e del 2026 será un teléfono que sufrirá cambios respecto al 16e para hacer a los ya estupendos iPhone 17 estándar parecer mejores.

En palabras de Gurman, el iPhone 17 será "significativamente" mejor que el iPhone 17e, lo que podría suponer importantes recortes entre ambos teléfonos. El motivo: diferenciar todavía más estas dos gamas respecto a lo visto en los iPhone 16.

El iPhone 17e sufrirá cambios

Según relata el experto, el problema de los iPhone 16e es que estos teléfonos son tremendamente parecidos a los iPhone 16 estándar. Si bien hay diferencias palpables, hay suficientes similitudes como para confundir a un futuro comprador.

Las diferencias radican en la pantalla, en los sensores de cámara, en el chasis y en la presencia de MagSafe. El iPhone 16e no tiene Dynamic Island sino notch, cuenta con un único sensor de 48 megapíxeles y no tiene ni MagSafe ni el botón de Camera Control.

iPhone 16e Apple Omicrono

Por el resto, comparte el mismo procesador, el mismo sensor de cámara, la misma tecnología OLED a 60 Hz y la capacidad de ejecutar Apple Intelligence. Por si fuera poco, el iPhone 16e tiene mejor batería (4.005 mAh) que el modelo estándar (3.561 mAh).

Tanto es así que el iPhone 16e dispone del chip C1, que ha sido reemplazado por los C1X en los iPhone 17 y 17 Pro y que ayuda a una mejor eficiencia energética. La contrapartida, como decimos, es que no tiene MagSafe en su parte trasera.

De ahí que la diferencia de precio no sea tan alta. En Estados Unidos hay un salto de 200 dólares respecto a ambos modelos, y en España, la diferencia es de 150, todavía menor. Hay pocos motivos para irse al iPhone 16 estándar respecto al 16e.

Apple quiere cambiar eso. Gurman no quiere entrar en detalles, pero sí afirma que el iPhone 17 sí que resaltará enormemente respecto al iPhone 17e. No es difícil, dado que Apple ha metido un fuerte impulso a los 17 estándar.

iPhone 16e Apple Omicrono

Por fin tenemos un panel a 120 Hz en los iPhone 17, además de un procesador con un salto de potencia drástico y con una autonomía espectacular. Lo más probable es que el iPhone 17e siga siendo continuista en diseño, y mantenga algunas especificaciones de la generación pasada.

Es posible que Apple opte o por mantener el A18 presente en los iPhone 16e o en su defecto, integre la siguiente versión, los A18. No se sabe si el iPhone 17e por fin recibirá MagSafe, aunque es casi seguro que seguirá disponiendo de notch en vez de Dynamic Island.

Los rumores resaltan que el 17e tendrá el mismo panel OLED de los iPhone 16e (que a su vez es el mismo que el de los iPhone 14 y 13) vaticinando que el chasis seguirá siendo prácticamente el mismo. ¿Incluirá Apple el Camera Control en su iPhone más barato?