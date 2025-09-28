Adiós a las pilas y al cargador: lo último de Logitech es un teclado inalámbrico con un panel solar integrado para tener batería

Logitech ha demostrado en numerosas ocasiones su buen hacer con equipos dedicados a trabajar y a jugar. Los Astro 50 son una excelente opción para los más jugones y el Logitech Rally Board 65 promete revolucionar las videollamadas.

Siguiendo este hilo, Logitech ha lanzado el Signature Slim Solar+ K980, que como su nombre indica, es un teclado solar. Pero no debemos confiarnos; lejos de depender únicamente de la luz del Sol, este teclado se puede cargar con cualquier luz.

Exacto, incluso con luz artificial. La idea detrás del Signature Slim Solar+ K980 es que este teclado prescinda totalmente de pilas o recargas; con apuntar una fuente de luz directamente al teclado, este se cargará sin problema.

El teclado que se carga con cualquier luz

La clave de este sistema está en la tecnología LightCharge, que mantiene cargado el teclado en todo momento gracias a la luz. Si por ejemplo usamos una lámpara de luz para iluminar la pantalla o cualquier fuente de luz hacia el escritorio, cargaremos el teclado.

¿Y si trabajamos en total oscuridad? El Signature Slim Solar+ podrá funcionar hasta cuatro meses en completa oscuridad si lo cargamos totalmente. A nada que tengamos luz en nuestro espacio de trabajo, no gastaremos la batería del dispositivo.

Signature Slim Solar +K980. Logitech Omicrono

Así lo afirma Art O'Gnimh, General Manager de Core Products Group en Logitech: el teclado "se alimenta de la luz, de cualquier luz, y elimina la necesidad de cables o cargadores, aportando al mismo tiempo elegancia y comodidad al espacio de trabajo".

Se sirve de la tecnología Logi Bolt para conectarse a un receptor USB-C de forma inalámbrica. También es compatible con Logitech Sync, el servicio que gestiona dispositivos Logi en equipos de IT monitoreándolos por el camino.

Respecto al propio teclado físico, el Signature Slim Solar+ presenta un perfil fino y bajo, que recuerda poderosamente al de los teclados MX Master de gama más alta provenientes también de Logitech.

Todo ello con el poder del software de Logi de la mano de este teclado; podremos editar hasta 23 teclas de acceso directo y personalizar atajos, usar teclas dedicadas para chatbot de inteligencia artificial o automatizar tareas con Smart Actions.

Precio y disponibilidad

El teclado de Logitech Signature Slim Solar+ K980 está dedicado tanto a consumidores como a empresas, con dos precios bien diferenciados: 109 euros en su versión universal y 119 euros para su variante Business.

Signature Slim Solar +K980 de Logitech. Logitech Omicrono

Asimismo, habrá hasta tres versiones del teclado: la versión multi sistema operativo universal, una versión para macOS y una edición Business centrada totalmente en entornos laborales.