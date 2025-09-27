La impresionante sala de conciertos que ha viajado de Japón a Suiza: una estructura inflable de más de 1.700 kg

Aunque al hablar de estructuras ingeniosas y de tecnología aplicada a la construcción nos venga a la cabeza la famosa 'The Sphere' de Las Vegas, existen una plétora de inventos novedosos que incluyen materiales imitando al velcro u hormigones ultrarresistentes.

En el paradigma de la construcción moderna destaca la Ark Nova, una estructura realizada en PVC totalmente inflable que sirve para acoger 500 personas y que históricamente ha servido como símbolo del terrible terremoto de Fukushima del 2013 ubicado en Japón.

La Ark Nova, que presume de una forma bastante llamativa que imita al de un dónut morado, ha sido entregada a Suiza para la celebración del Festival de Lucerna de este año, donde ha cumplido con creces gracias a sus llamativas peculiaridades.

Una sala de conciertos con forma de... ¿dónut?

La clave de la Ark Nova está en su factor de forma. Con 18 metros de alto, una longitud de 36 y un ancho de 29, la Nova está fabricada enteramente en una membrana elástica de PVC de apenas 0,6 mm de grosor.

Puede albergar asientos internos hechos de madera que sirven para conmemorar el trágico evento del 2013, ya que estos están hechos con la misma madera de cedros que crecían cerca de un templo japonés que fue devastado en el suceso sísmico.

Interior del Nova Ark. Seraina Weirz New Atlas

La estructura como tal pesa 1.700 kilos, aunque inflarla llevó apenas una hora de trabajo gracias a un flujo de aire continuo. Para alzarla, se necesitó un par de grúas para situar a la Ark Nova sobre una plataforma de acero especializada.

El interior de la estructura obedece a este factor, con una estética vanguardista y con paredes cóncavas que recuerdan salvando las distancias al tamaño y filosofía que envuelven a la 'The Sphere', aunque prácticamente sin tecnología.

Suiza optó por la Ark Nova debido a que la 'gracia' de esta plataforma es el efecto orgánico que transmite, aportando a los espectadores "seguridad y calidez" gracias precisamente a estas formas redondeadas fruto de esta disposición tan peculiar.

Dado que el festival suizo tuvo lugar entre los días 8 de agosto y 14 de septiembre, los organizadores han podido comprobar cómo ha rendido la Ark Nova en su labor final. Y ha cumplido, ya que ha albergado 35 conciertos acogiendo a 12.000 personas por el camino.

Exterior del Nova Ark. Seraina Weirz New Atlas

Afortunadamente, este traslado temporal de Japón a Suiza ha sido temporal. Tras estos eventos festivos, la estructura ha podido volver a su lugar de origen para continuar su fin inicial: servir como recordatorio del evento traumático que sacudió a un país.