Hanneke Faber, CEO de Logitech: "Con nuestros productos somos como los ojos, los oídos y las manos de la IA"

Logitech se ha consagrado como referencia del mercado de periféricos y dispositivos electrónicos. Esta semana la compañía ha celebrado Logitech G PLAY 2025, su gran cita anual con el mundo del gaming, donde ha desvelado una de las actualizaciones de portfolio más ambiciosas hasta la fecha.

La nueva gama de productos abarca innovaciones para PC y consola, eSports, sim racing y streaming, acompañadas de colaboraciones estratégicas con McLaren Racing, NVIDIA y otros partners clave.

Más que un evento, esta cita se ha convertido en un punto de encuentro global "una celebración que pone en el centro la innovación tecnológica, el diseño inclusivo y la fuerza de la comunidad gamer" explica Hanneke Faber, CEO de Logitech, en una entrevista exclusiva con EL ESPAÑOL - Omicrono.

Faber es una CEO atípica en el mundo tecnológico. Reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo, llegó a la compañía en 2023, después del boom de los periféricos por la COVID y con más de 30 años de experiencia en liderazgo empresarial global en diversas empresas de consumo, B2B y comercio electrónico como Unilever, Ahold Delhaize o Procter & Gamble.

¿Cómo es el día a día de la CEO de una compañía tecnológica tan puntera como Logitech?

Nunca hay un momento aburrido, eso es seguro. Logitech es una empresa muy global. Estamos presentes en 150 países y tenemos dos sedes, una en Suiza y otra en Silicon Valley, en Estados Unidos.

Por desgracia, mi día a día lo paso en un avión. Viajo mucho, pero es importante porque necesito estar con nuestros equipos, clientes y accionistas de todo el mundo. Hoy, por ejemplo, me reuniré con Best Buy, que son de Estados Unidos, pero están aquí para acudir al evento LogiPlay. Esta noche voy a cenar con el equipo de Media Markt de España. Y probablemente haya otras cuatro o cinco reuniones con clientes hoy. Así que sí, es muy variado y entretenido, pero estoy viajando constantemente.

Hanneke Faber, CEO de Logitech, Ismael Marineron Omicrono

¿Tienes tiempo para descansar o para hacer cosas no relacionadas con el trabajo?

Este trabajo lo abarca todo, puedes trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si quieres, pero no hay que verlo como una maratón. Es más como un entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Es intenso, pero hay que tomarse descansos. Por ejemplo, esta mañana salí a correr un poco y me perdí por Madrid (risas), por eso llegué un poco tarde. Hay que hacer esas cosas porque, si no, te vuelves loco.

En un mercado tan competitivo. ¿cuáles son las áreas clave en las que Logitech busca diferenciarse de la competencia en los próximos años?

Lo primero y lo más importante es tener unos productos realmente superiores, y la innovación que hay detrás de ellos. Como empresa, el año pasado lanzamos casi 40 productos nuevos en un año, nuestro ritmo es muy alto. Tenemos seis centros de innovación globales, en Silicon Valley, Suiza, Irlanda, Shanghái, Taiwán y Chennai, en la India.

Invertimos mucho en I+D, alrededor del 6% de las ventas, lo cual es una cifra elevada en comparación con nuestros competidores. Y estamos orgullosos de todos los ingenieros y diseñadores que trabajan para nosotros y que aportan toda esa innovación.

Por eso estamos hoy aquí en Madrid, porque en el evento Logiplay dedicado al sector de los videojuegos lanzaremos unos 10 productos nuevos, ¡es muy emocionante!

Lo segundo es crear lo que yo llamo una marca icónica. En nuestro caso, tenemos un valor aproximado de 5.000 millones de dólares y una marca muy conocida, que genera confianza. Y cada día tratamos de hacerla más emocionante e icónica.

Por ejemplo, al evento Logiplay asisten todas las personalidades importantes del mundo de los videojuegos: jugadores profesionales, influencers, creadores, clientes... Incluso compañías asociadas a nosotros de alguna u otra forma, que también son muy importantes cuando se construye una gran marca.

¿Cómo se articulan esas colaboraciones?

Uno de nuestros socios es McLaren, otra marca realmente icónica, con la que vamos a lanzar una serie de nuevos productos que hemos desarrollado colaborando con ellos. Ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando se intenta construir una marca icónica.

En un terreno más amplio, hemos firmado colaboraciones de larga duración con las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Por ejemplo, con Apple colaboramos en la fabricación de productos, hacemos teclados Logitech para sus iPads... Con Meta, acabamos de lanzar un nuevo lápiz óptico para sus gafas Quest, porque la realidad virtual y la realidad aumentada no son el futuro, sino el presente.

Con Microsoft y Google, también somos líderes mundiales en videoconferencias. Estamos muy integrados con Teams y con Google Meet gracias a nuestro hardware. Y luego Nvidia es un gran socio en el ámbito de los videojuegos y con ellos hemos lanzado un agente de streaming con IA a principios de este año.

Todos quieren humanizar la IA, lo que significa que se necesitan dispositivos. Así que este es un momento muy emocionante para Logitech, porque somos como los ojos, los oídos y las manos de la IA con nuestros productos.

El teclado y el ratón siguen siendo el verdadero corazón de Logitech. Pese a que algunos agoreros declararon su 'muerte' hace años, es la manera que seguimos prefiriendo para interactuar con los ordenadores. ¿Cómo están cambiando en esta nueva era? ¿Cómo se pueden añadir nuevas funciones y novedades en productos tan asentados?

Es un momento realmente emocionante también para los ratones y los teclados, porque la tecnología está cambiando muy rápido con la IA, pero los seres humanos cambian muy lentamente. Ya sabes, estamos acostumbrados a ciertas cosas. Por eso nos siguen gustando algunas cosas que son cómodas y conocidas.

Sin embargo, queremos seguir estando a la vanguardia y por eso incorporamos la IA en nuestros ratones y teclados, y lo verás mañana. Uno de los productos que más me entusiasma de los que acabamos de lanzar es nuestro nuevo ratón para videojuegos, el Pro Super Strike, que utiliza la IA y tecnología háptica para alcanzar una velocidad sin precedentes.

De hecho, hay quien dice que es casi como hacer trampas, porque la latencia es casi inexistente. Sin IA, no habríamos podido desarrollarlo. Sigue siendo un ratón, pero aprovecha las nuevas tecnologías, y eso hace que los productos sean cada vez mejores.

Eso es cierto para los teclados y, sin duda, también para nuestros auriculares y nuestras cámaras de videoconferencia. En audio y vídeo, una vez más, los cambios que podemos gracias a la IA son enormes.

Auriculares A20 X Logitech Omicrono

¿Puede contarme algo más sobre los nuevos productos?

En el ámbito profesional estará el ratón Pro Super Strike, sin duda, ese es el producto estrella. También habrá un ratón profesional más pequeño, el Pro X, superligero y en versión compacta. Y eso es importante para nosotros porque, por ejemplo, según las cifras de España la mitad de los gamers son mujeres, que suelen tener las manos más pequeñas.

En el pasado, todo se diseñaba con la única referencia de los hombres promedio, y también hay muchos hombres que tienen las manos más pequeñas. Intentamos escuchar siempre a nuestros consumidores y usuarios, y es algo que nos llevaban diciendo desde hace un tiempo.

Luego hay toda una gama de productos interesantes con McLaren para los simuladores de carreras. Habrá un nuevo volante que es exactamente igual al que utilizan Lando y Oscar [Norris y Piastri, los pilotos del equipo de Fórmula 1 de la marca] y que se ha desarrollado con ellos como protagonistas. Además, unos auriculares también utilizan parte de la misma tecnología que usan al conducir sus coches. El propio Lando lo utiliza para entrenar, es realmente genial.

Los videojuegos están de moda en todo el mundo, así que eso es un verdadero impulso para nuestro negocio.

En 2023 lanzaron la Logitech G Cloud y en los últimos años muchas empresas parecen haber adoptado una estrategia similar, con PCs portátiles para jugar en la nube. ¿Se han planteado lanzar su propia consola portátil?

Creo que lo bueno de Logitech es que somos suizos, por lo tanto, trabajamos con cualquiera. Por ejemplo, nuestros auriculares A50X funcionan con Xbox, con PC y con cualquier otro sistema. Solo hay que pulsar un botón y se pasa de un sistema a otro. Eso es muy típico de Logitech. Si miras nuestro equipo de videoconferencias, fuimos los primeros en trabajar con Microsoft Teams, Google y Zoom. Nos aseguramos de que nuestro hardware funcione en todos ellos.

No veo que necesariamente vayamos a desarrollar nuestras propias consolas. Con G Cloud estamos aprendiendo mucho, pero creo que nuestro superpoder es cómo trabajamos con todas las plataformas y todos los sistemas operativos. Eso facilita las cosas a nuestros usuarios. Saben que pueden confiar en nosotros, independientemente de la plataforma o el sistema operativo que quieran utilizar.

Me encanta plantear retos a nuestros equipos de I+D, para asegurarnos de que estamos muy cerca de los usuarios y entendemos qué podemos mejorar. ¿Qué es lo que realmente necesitan?

Por eso trabajamos con jugadores profesionales en el ámbito de los videojuegos y, cada vez más, con usuarios avanzados en el ámbito laboral. Ni siquiera sabía que existía hasta hace poco, pero hay un Campeonato Mundial de Excel. Parece una locura, pero los 'jugadores' de Excel son reales y sólo quieren lo mejor, así que trabajamos con ellos para asegurarnos de que se lo podemos ofrecer.

Ya hemos hablado de la IA y de cómo está cambiando todo el panorama. ¿Cuál es su filosofía a la hora de utilizarla a nivel interno?

Queremos formar en IA a todos y a cada uno de nuestros 7.000 empleados Se ha ofrecido a todos y, hasta ahora, el 85% lo ha aceptado. Es una formación de tres horas basada en la IA que se adapta a al trabajo diario de cada empleado.

Aparte de eso, desde enero hemos creado más de 1.000 agentes internos de IA para mejorar todos los procesos. Nuestra filosofía es dejar que florezcan esas mil flores.

No todos van a tener un gran impacto. De hecho, la mayoría solo tienen un impacto incremental, pero cuando son muchos, todos esos impactos se suman y nos ayudan a crecer más rápido. Estoy convencida. Tenemos la suerte de ser una empresa de ingeniería, por lo que a la gente le gusta crear estas cosas ellos mismos, lo que quizá sea un poco diferente de otras empresas.

Y en cuanto a sus productos software y hardware, ¿cómo se integra la IA?

Lo que hacemos se puede dividir en tres grandes categorías. La primera es la IA periférica. Nuestro papel consiste en permitir que la IA funcione a nivel de dispositivo e integrarla en nuestros productos los mejora.

La segunda categoría son los agentes de IA para nuestros usuarios. El ejemplo del que hemos desarrollado con Nvidia es un agente de streaming que te ayuda a jugar y a transmitir al mismo tiempo.

Por último, queremos centrarnos en el acceso fluido a la IA, especialmente cuando estás en el trabajo, tienes muchas pantallas abiertas y ejecutas cosas en segundo plano.

Conectarse fácilmente a los modelos de IA es otra cosa que nuestros productos ya hacen bien, y lo hacemos en Occidente, pero también en China, donde tenemos Logi AI, que te conecta con Ernie Bot, con Deep Seek y los demás modelos chinos.

Teclado G515 Logitech Omicrono

Una de las mayores preocupaciones con la IA tiene que ver con el uso responsable de esta tecnología...

Es algo muy importante para nosotros. Fuimos una de las primeras empresas en publicar online una política de IA responsable. Está ahí para que todo el mundo la vea. Además, tenemos una reunión semanal sobre IA responsable con nuestro consejero jurídico jefe y nuestro director de software e IA, en la que repasamos todo.

Cuando la gente quiere hacer cosas nuevas, crear nuevos agentes, trabajar con nuevos proveedores o lo que sea, tiene que pasar por esa reunión semanal. Ahí es donde decimos sí o no, pero lo analizamos todo porque queremos asegurarnos de que utilizamos la IA de forma responsable.

Además, tenéis muchos productos, como cámaras de vídeo y micrófonos, en los que hay que implementar un nivel de seguridad muy alto en cuanto a la privacidad de los usuarios. ¿Cómo abordáis eso?

Afortunadamente, y siento repetirme, somos suizos. Por lo tanto, la seguridad y la privacidad siempre han sido una gran prioridad para nosotros. Diseñamos teniendo en cuenta la privacidad y eso incluye cualquier cosa, desde el obturador básico de cualquier cámara que se puede abrir y cerrar, pero también las aprobaciones que hay que dar antes de las videoconferencias para usar Zoom AI o Microsoft AI.

La privacidad desde el diseño es muy importante para nosotros. De lo contrario, especialmente nuestros clientes corporativos, no comprarían nuestros productos.

En los casi dos años que lleva al frente de Logitech, ¿cuál ha sido el desafío más complejo y cómo lo ha superado?

Hay tantas oportunidades de crecimiento que elegir bien es el mayor reto, porque no se puede hacer todo. Hemos tomado algunas decisiones bastante claras sobre lo que yo llamaría 'dónde jugar'. Así que nos centramos en el trabajo y el gaming.

Hay otras cosas que podríamos hacer. Podríamos dedicarnos a la música, al hogar conectado, a la seguridad y a muchas otras cosas. Cuando llegué aquí, hacíamos algunas de esas cosas, pero no hay recursos suficientes para hacerlas todas bien.

El trabajo y el gaming son mercados muy grandes, que rondan los 25 000 millones de dólares y están creciendo día a día. El consumidor es lo que realmente se nos da bien, esa es nuestra historia. Somos una marca de consumo y seguiremos siendo buenos en eso. Pero, además, tenemos una gran oportunidad en el B2B. Ahora representa alrededor del 40% del negocio y se ha duplicado desde la pandemia, pero todavía hay mucho potencial de crecimiento.

Tenemos a mucha gente inteligente trabajando con nosotros y cada día surgen nuevas ideas, así que creo que el mayor reto es elegir las adecuadas y mantenerse fiel a las decisiones estratégicas que se han tomado, porque, de lo contrario, es fácil distraerse con muchas cosas menores.

¿Hasta qué punto el COVID supuso un antes y un después para Logitech?

Antes éramos una empresa de 2.000 millones de dólares y ahora de 5.000 millones de dólares. Es un gran cambio en poco tiempo. Digamos que, en muchos sentidos, la empresa ha madurado. Antes de la pandemia era pequeña y ahora somos una empresa adulta, pero tenemos muchas más oportunidades. Y algún día seremos una empresa de 10.000 millones de dólares.

Muchas empresas, incluidas las tecnológicas, exigen a sus trabajadores la vuelta a la oficina y hay quien augura el fin del teletrabajo. ¿Cómo puede afectar eso a su empresa?

Creo que casi todas las empresas del planeta siguen teniendo algún tipo de modelo híbrido. El teletrabajo no está tan extendido como hace dos o tres años, pero casi todas las compañías siguen permitiendo a sus empleados trabajar uno o dos días desde casa. Son muy pocas las que han dicho: "Vuelvan a la oficina cinco días a la semana".

Cualquier cambio en la política de una empresa es una oportunidad para las grandes tecnológicas, porque la gente está rediseñando las oficinas para introducir esos cambios. Están investigando cómo los lugares de trabajo pueden ser más inteligentes, y ahí es donde entramos nosotros. Somos muy buenos diseñando el futuro del trabajo y espacios de trabajo realmente inteligentes.

Por eso, cuando digo que hay que redoblar los esfuerzos en el ámbito B2B, me refiero precisamente a trabajar con nuestros clientes corporativos para determinar cuál es la mejor oficina para cada cliente individual y garantizar que las personas puedan ser lo más productivas posible y, además, estar más sanas y felices, lo cual es muy importante.

¿Qué importancia tiene para Logitech el mercado español en particular? ¿Hay algo que lo haga único, diferente a los demás?

Bueno, en primer lugar, España es uno de nuestros mayores mercados en Europa. En nuestro caso, estamos bastante equilibrados, aproximadamente un tercio de nuestro negocio se encuentra en Norteamérica, otro tercio en Europa y otro tercio en Asia-Pacífico.

El mercado de los videojuegos está creciendo con mucha fuerza, especialmente en España. Creo que alrededor del 45% de la población española juega habitualmente, lo cual es una cifra considerable. La proporción entre hombres y mujeres es de aproximadamente 50-50 y la edad media de los jugadores españoles es ahora de 31 años, bastante más mayores de lo que mucha gente piensa. Es una tendencia a nivel mundial: cada generación juega más que la generación anterior.

Hay otras cosas que hacen especial a España, como que es una potencia mundial en streaming. Tenéis streamers de videojuegos realmente importantes. Nosotros trabajamos con TheGrefg, pero hay otros que son muy conocidos a nivel mundial.

También tenéis ese gran evento de streaming, La Velada, que es enorme. el número uno en streams en Twitch. Así que, desde el punto de vista del streaming, España realmente supera todas las expectativas. Es una de las razones por las que hemos organizado Logiplay aquí.

Igual que en muchos otros mercados, los deportes electrónicos competitivos también son muy populares. España en general es buena en los deportes, por lo que también os gustan los eSports. Llevamos mucho tiempo trabajando con Heretic, un equipo reconocido a nivel mundial.

Y diría que, por último, las carreras de simulación, que es un gran mercado aquí. En ese sentido, España es el número uno a nivel mundial para nosotros, por eso organizamos las jornadas de carreras en las que la gente puede competir online y en las tiendas que cada año baten récord de participación.

No todo el mundo puede permitirse conducir un coche de carreras, pero los simuladores de carreras ofrecen una experiencia muy realista. Además, se puede hacer con otras personas. Es una parte muy social, divertida y deportiva de los videojuegos, que me gusta mucho.

Hablando de deportes... Ha sido siete veces campeón nacional de trampolín en su país. ¿Cómo la disciplina que adquirió en su carrera deportiva ha influido en su estilo de liderazgo como CEO de grandes empresas?

Ayer, mientras volaba rumbo a Madrid, estuve recordando el pasado, me estoy haciendo muy mayor [ríe]. Llegué aquí en 1986, con solo 15 años, para participar en los campeonatos mundiales de natación y saltos, que se celebraban en Madrid. Era mi primera vez en España, era adolescente y todo me causó una gran impresión.

No sé si sabes mucho sobre los saltos de trampolín, pero en aquella época Greg Lugainis era como una superestrella y estaba aquí, junto a los chinos, que estaban empezando a dominar la disciplina. España hizo un gran trabajo organizando todo y fue un gran momento para mí.

Y fíjate ahora, aquí estoy, en la misma ciudad tantos años después, hablando de la IA y los videojuegos. El mundo puede ser muy curioso. Respondiendo a tu pregunta, creo que los deportes te forman como líder. En mi caso, lo han hecho de muchas maneras. Está claro que el salto de trampolín te enseña a asumir riesgos, es un deporte un poco loco, en el que estás a 10 metros de altura y tienes que hacer cosas raras en el aire.

Cuando la gente me pregunta si estoy nerviosa por una gran presentación, les digo que eso no es nada. Intenta hacer un triple salto mortal desde los 10 metros y te diré lo que es estar nervioso. Asumir un poco de riesgo es algo inherente a mi persona.

Y luego está la disciplina. Sabes que tienes que dedicarle 10.000 horas de entrenamiento como atleta y eso también es aplicable a este trabajo. También aprendí mucho de mis entrenadores, porque una gran parte de mi trabajo es entrenar, porque una gran organización es la responsable de que las cosas se hagan bien.

Aprendí mucho de mis buenos entrenadores y también algunas cosas de los malos entrenadores sobre lo que no hay que hacer. El deporte es una base estupenda. Y, de hecho, lo que aprendí en este trabajo también se aplica a los eSports. Esos chicos y chicas... lo dan todo, entrenan muy duro cada día para ser los mejores.

Hanneke Faber, CEO de Logitech Logitech Omicrono

El mundo de los videojuegos y la industria tecnológica es tradicionalmente muy masculino. ¿Cómo es ser una mujer entre tanta testosterona?

Sí, por desgracia, la tecnología sigue estando muy dominada por los hombres. Una de las razones por las que me atrajo Logitech es que, mucho antes de llegar aquí, los valores de la igualdad y el medio ambiente eran muy importantes para ellos, desde hace muchos, muchos años.

En lo que respecta a la igualdad, esta preocupación cobra vida especialmente en los videojuegos mediante el patrocinio de equipos femeninos y de personas con discapacidad, porque es una forma estupenda de que formen parte de la sociedad.

Es muy importante que los videojuegos sean más inclusivos y me emociona ver que en España el 50% de los jugadores son mujeres, y es algo que también necesitamos en el mundo de los deportes electrónicos. Espero poder ser un pequeño modelo a seguir para las mujeres más jóvenes que me vean al frente de una gran empresa tecnológica.

Ya sabes, no puedes ser lo que no ves. Pero si me ven, pueden pensar: "Bueno, ella puede hacerlo, así que yo también".

Volviendo al hardware, el núcleo del negocio de Logitech. ¿Qué piensa de quienes siguen profetizando el fin de los teclados y los ratones con la llegada de tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual?

Cuando conseguí este trabajo, fui a los archivos y encontré documentos de hace 25 años que decían que el ratón desaparecería de forma inminente. Entonces eso no era cierto y ahora no creo que vaya a suceder.

En cualquier caso, en Logitech tenemos una amplia línea de productos que no son ratones ni teclados, relacionados con las videoconferencias pero también dispositivos que funcionan con la realidad aumentada.

Tanto con Meta como con Apple hemos lanzado lápices ópticos que son como ratones, pero para tener gran precisión en la realidad aumentada con las gafas Quest y las Apple Vision Pro. Todavía no puedo decirte qué más estamos haciendo, pero somos muy conscientes y estamos innovando para ser protagonistas en la próxima ola de realidad virtual y realidad aumentada.

Creo que la voz va a tener un papel más importante en un futuro cercano, pero no es la única vía. En primer lugar por la privacidad, pero también por lo molesto que puede ser. No quieres sentarte en el tren o en un Starbucks y que esté todo el mundo hablando con sus dispositivos. Creo que seguirá habiendo maneras silenciosas y seguras para interactuar con los ordenadores.

Y sospecho que las gafas, los auriculares, los wearables en general desempeñarán un papel importante. Pero, repito, los humanos nos movemos lentamente. Ya veremos cómo evoluciona todo. Lo que es seguro es que nosotros seguiremos trabajando en cosas realmente nuevas y emocionantes.