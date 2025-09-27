Adiós a perderse en la montaña: estas zapatillas deportivas servirán para que seas fácil de localizar en caso de avalancha

Puede sonar a una cuestión baladí, pero el mundillo del calzado está muy relacionado con la tecnología en España, con sistemas para adaptarse al crecimiento de nuestro pie o que destacan por sus procesos de fabricación.

Las zapatillas de Hoka Mafate X Hike pretenden ser un salvavidas absolutamente indispensable no solo para nuestra movilidad, sino para nuestras excursiones. Y es que las Mafate X Hike, entre otras bondades, incorporan el sistema Recco para rescates.

Gracias a un reflector incluido, las zapatillas pueden hacer uso de esta tecnología de rescates para localizar personas sepultadas o perdidas mediante un sistema de radar direccional, que precisamente detecta estos reflectores pasivos integrados en la ropa.

Zapatillas con sistema de rescate

Las zapatillas de Hoka están diseñadas específicamente para el senderismo y las caminatas de largo alcance. Se valen de placas protectoras de fibra de carbono con entresuelas de espuma de doble densidad, que además incluye collares de neopreno para un mejor ajuste.

Los cordones se valen de un sistema de entrelazado rápido que envuelve la parte superior. La placa de carbono de la Mafate X Hike está ideada de tal forma que ofrezca un extra de propulsión y ayude al usuario a reaccionar mejor al terreno incierto.

Zapatillas de Hoka. Hoka Omicrono

Es precisamente en este entorno natural y duro donde, explican desde Hoka, se podrían dar con mayor asiduidad los mayores riesgos. Una lesión en un paraje alejado de la civilización, sin contacto con nadie a kilómetros a la redonda podría llevar a un problema serio para el usuario.

El sistema Recco, por su parte, hace acto de presencia con su sistema de dos partes. Mientras que las prendas como las Hoka integran estos reflectores, los servicios de búsqueda y rescate llevan detectores electrónicos especiales.

Los detectores emiten señales de radar que rebotan en el reflector de la persona que están buscando y así lo localizan agilizando el rescate. Se puede rastrear desde el aire un kilómetro cuadrado entero en apenas seis minutos.

La gran ventaja de este sistema es que no es invasivo, y nos evita la necesidad de llevar un accesorio por separado que ya nos localice en el terreno. Es decir, es como si tuviésemos unos AirTag especiales directamente en los pies.

Zapatillas Hoka. Hoka Omicrono

Por supuesto, estos zapatos están fabricados con lo mejor en materiales para aguantar todas las inclemencias del tiempo que se nos ocurran, desde lluvia hasta granizo, pasando por terrenos difíciles de transitar.

De ahí que su precio sea ciertamente elevado. Las Hoka Mafate X Hike se pueden comprar en Estados Unidos en un único color fosforito a un precio de 250 dólares, el equivalente a 211 euros en España.