Usar un iPhone 17 Pro para grabar partidos de béisbol: así lo hará la MLB para Apple TV+ usando equipo profesional

España no se recupera de la resaca de la pasada keynote de Apple en la que se presentaron los brutales iPhone 17, los ultradelgados iPhone Air y los llamativos iPhone 17 Pro, los móviles más potentes de la línea. Unos dispositivos que ya están incluso grabando partidos profesionales.

Que los iPhone 17 Pro y Pro Max cuentan con unas capacidades de grabación absolutamente impresionantes no sorprende a nadie. Apple y la Major League Baseball (MLB) lo saben y por ello usarán iPhone 17 Pro para grabar algunas de las imágenes de los próximos partidos.

Tal y como ha anunciado la MLB en su comunicado, algunas de las mejores jugadas de futuros partidos retransmitidos en Apple TV+ se grabarán con estos teléfonos. Esta será la primera vez que se use un iPhone públicamente en la transmisión en vivo de un evento deportivo profesional.

Los iPhone 17 Pro, cámaras profesionales

Hace ya un tiempo que Apple colabora de forma recurrente con la MLB. En julio de este año presentaron la programación Friday Night Baseball, para retransmitir dos partidos cada viernes a través de Apple TV+ en la temporada de 2025.

Este final de temporada regular dará comienzo con el partido entre los Boston Red Sox y los Detroit Tigers del 27 de septiembre. El evento será retransmitido en Apple TV+ y se usarán iPhone 17 Pro con equipamiento profesional para grabar algunas de las jugadas.

iPhone 17 Pro adaptado para el evento. Apple | MLB Omicrono

Según relata la MLB, el último partido del Friday Night Baseball de este año tendrá "imágenes del juego en vivo capturadas con el iPhone 17 Pro". En concreto, se instalarán hasta cuatro iPhone 17 Pros en el Fenway Park para capturar el partido.

Pero no serán los únicos. Dentro de los llamados dugout (las áreas donde se sitúan las bancas de los equipos) también tendrán varios iPhone, con uno de ellos circulando alrededor del estadio. Este último se encargará de grabar metraje del público.

La labor de los iPhone será simple en la teoría: grabar momentos destacados del estadio durante toda la noche, "incluyendo la práctica de bateo, las presentaciones de los jugadores, los lanzamientos desde el dugout, la atmósfera de los fanáticos y el partido", dice la MLB.

Los usuarios de Apple TV+ que asistan de forma remota al encuentro podrán revisar qué partes concretas del partido han sido tomadas con estos iPhone, que por supuesto estarán adaptados para el partido.

iPhone readaptado para grabar. Apple | MLB Omicrono

Las imágenes publicadas por Apple y la MLB muestran iPhone 17 Pro en color naranja adaptados con lo último en equipamiento audiovisual, como cages para acoplar accesorios, filtros ND en las lentes y paneles de previsualización en vivo para ver la situación en una pantalla mayor.

Además de ser una estupenda medida publicitaria por parte de Apple, la idea de usar unos iPhone para grabar un partido tiene sus ventajas. Por ejemplo, al ser dispositivos más compactos y más transportables, servirán para captar "ángulos únicos" del partido.