Así es Humain Horizon Pro PC: el primer portátil con un agente inteligente integrado en su sistema operativo

HUMAIN, la empresa de inteligencia artificial del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, acaba de presentar el HUMAIN Horizon Pro PC, un portátil que pretende ser pionero en la integración de la IA agéntica con la computación personal.

El lanzamiento de este ordenador se ha realizado con la presencia del CEO Tareq Amin durante una conversación con Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, en el Snapdragon Summit 2025 en Maui, Hawái, donde se ha presentado la nueva generación de procesadores para móviles y ordenadores Snapdragon.

Amin ha recalcado durante la presentación que este producto supone un cambio de concepto en la computación personal basada en la IA. Lo que hasta ahora necesitaba del uso de diferentes aplicaciones, ahora se empezará a obtener desde los agentes de IA, tecnología en la que ha hecho especial hincapié también Qualcomm con sus nuevos procesadores.

El Humain Horizon Pro PC integra el procesador Snapdragon X Elite anunciado el año pasado y que ya se encuentra en numerosos ordenadores de otras marcas. La novedad, según la compañía, está en el software: un sistema operativo propio, HUMAIN ONE, diseñado específicamente para la IA agéntica empresarial.

El dispositivo se basa en un sistema operativo basado en Windows 11 con una capa de personalización centrada en el agente de IA de Humain. Por lo que ha podido ver EL ESPAÑOL-Omicrono presente en el lanzamiento, consiste en una interfaz sencilla que ofrece servicios conocidos como un chat para consultar información, generar imagen, recuperar información y resumir documentos.

El portátil cuenta con una tecla específica para activar la IA, similar a los ordenadores que integran Copilot+ del mercado. La empresa asegura que su dispositivo ofrece más de 18 horas de duración de la batería y un 40% de reducción en el consumo de energía comparado con sistemas competidores.

El procesador de Qualcomm Snapdragon X Elite viene acompañado de 32GB de memoria RAM, 1 TB de memoria SSD, así como conexión WiFi 7 y una pantalla de 14 pulgadas 2.8K OLED y una cámara de 1080p Full HD.

La base de esta IA es ALLAM, el modelo de lenguaje grande (LLM) en árabe desarrollado por un equipo de 40 investigadores con doctorado en Arabia Saudí. Tareq Amin ha explicado que la IA agéntica se basa en pequeños agentes que responden a diferentes tareas enfocadas a nivel laboral o personal.

Por ahora no se ha informado de la fecha de lanzamiento o el precio del ordenador en el mercado. Estará disponible tanto para empresas como para particulares.