Este dron marítimo ha recorrido 2.000 km sin repostar pasando por el Estrecho de Gibraltar y Baleares

A la hora de pensar en drones en España lo normal es razonar en torno al cielo. Pero el mar es un punto estratégico importante, y por ende no faltan modelos de drones navales como el Fantasma sin piloto o el famoso dron Mantarraya.

La compañía gala Exail ha conseguido un hito con su dron USV DriX O-16, un vehículo de superficie transoceánico no tripulado. Un dispositivo de 16 metros que ha recorrido 2.000 kilómetros desde Francia hasta Portugal sin necesidad de repostar.

El DriX O-16 comenzó su viaje desde La Ciotat en Francia hasta Troia, pasando más allá de las Islas Baleares y cruzando el Estrecho de Gibraltar, en una travesía que duró 6 días completos. El dron no necesitó hacer escala de ningún tipo.

Un dron pudo recorrer 6 días de travesía

La idea de Exail para este USV era la de poner a prueba la disponibilidad operativa de su tecnología de drones, llevando a cabo un arduo test para monitorear remotamente el USV en aguas abiertas y rutas marítimas.

En el viaje, el DriX O-16 realizó labores de cartografía del fondo marino usando una ecosonda multihaz Kongsberg EM304, probando por el camino su capacidad de proporcionar datos valiosos del terreno durante sus operaciones.

El dron de Exail en el mar. Exail Omicrono

El dron pudo llegar a la zona requerida con su capacidad de operabilidad total, sin necesidad de un gran apoyo logístico que respaldara su trayecto. Desde Exail relatan cómo el Drix O-16 es capaz de soportar un mes entero operando de manera totalmente autónoma.

Todo ello con un alcance estimado de casi 6.500 kilómetros. El dron en cuestión está ideado para misiones transoceánicas no tripuladas, en entornos complicados que requieran precisamente de la robustez que presume el dispositivo.

Es esta resistencia la que garantiza que el buque pueda operar de forma continua incluso a kilómetros de distancia, con un rendimiento confiable. El DriX O-16 se vale de un sistema de propulsión híbrido dual, combinando diésel y energía eléctrica.

Desde Exail afirman que el dron dispone de un enfoque claro hacia el medio ambiente. Por un lado, el propio dron es híbrido y por el otro, al ser autónomo, no necesita buque de apoyo alguno, lo que reduce por el camino las emisiones de carbono y el combustible.

La firma gala asegura que puede transportar cargas útiles en un solo despliegue, de tal forma que también minimiza el coste operativo de las misiones asociadas resultando en una solución para el medio ambiente.

El dron, por ende, se postula como una plataforma fiable y económica para operaciones marítimas extendidas. Esto es gracias en parte al sistema CortiX, que es el que otorga esa autonomía al dispositivo, el cual ya acumula 100.000 horas de experiencia operativa en el mar.