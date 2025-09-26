Más detalles de los primeros auriculares de diadema de CMF: diseño rompedor y 100 horas de reproducción sin pausa

Nothing no para de sorprender en España. Los esperados Nothing ear (3) destacaron nada más lanzarse hace escasos días. Además, NothingOS 4.0 ha llamado la atención como una gran actualización basada en Android 16. Tampoco nos podemos olvidar de los primeros auriculares de diadema de CMF.

La otrora submarca barata de Nothing, que hace poco anunció su independización como empresa diferente, está preparando sus CMF Headphone Pro, los primeros auriculares de diadema que siguen la estela de los Nothing Headphone (1) recién lanzados.

Nothing ha publicado otra nueva imagen que nos desvela una de las partes cruciales del diseño de los CMF Headphone Pro. No solo eso; han confirmado una de las características más importantes, como es la brutal autonomía que tendrá.

Nothing sigue creando hype

Los CMF Headphone Pro se presentarán oficialmente el próximo día 29 de septiembre, a las 14:30 de la tarde hora peninsular española. Hasta entonces, CMF ha ido publicando pequeñas pistas de cómo serán estos auriculares.

En redes sociales hemos podido ver el exclusivo diseño modular de los auriculares, que tendrán copas fácilmente acoplables que se podrán retirar con un simple giro. Esto permitirá combinar varios colores entre las copas y los propios auriculares.

Get ready to remix everything.



Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/sjYrgitZLq — CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 19, 2025

Es en esos vídeos donde vemos el botón de encendido y apagado, el LED integrado de los CMF Headphone Pro y el puerto USB-C, junto a una pequeña rueda que imita al slider visto en los Nothing Headphone (1).

En un lateral, CMF ha incorporado el llamado Energy Slider, que presumiblemente permitiría controlar o bien el volumen del sistema o bien la tonalidad de los bajos, aunque no está claro. Ahora, la firma ha confirmado la autonomía.

En palabras de la empresa, los CMF Headphone Pro disfrutarán de 100 horas de reproducción ininterrumpida para escuchar música. De hecho, se confirma que los auriculares se podrán cargar directamente desde el móvil.

De esta forma, cuando se produzca el improbable caso de que tengamos la batería descargada, simplemente tendremos que conectar el cable USB-C a los auriculares y a nuestro móvil para darle energía.

Meet the energy slider. What do you think it does?



Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/mfxjh2mJ7r — CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 22, 2025

Otro detalle importante es que estos auriculares tendrán jack de 3,5 milímetros integrado junto al botón de apagado. No se saben detalles técnicos y mucho menos a qué precio saldrán los CMF Headphone Pro, eso sí.

Dada la estupenda relación calidad-precio que destilan los productos de CMF, es inevitable pensar en esta misma filosofía aplicada a los CMF Headphone Pro, que ofrecerán mucho por muy poco una vez se lancen al mercado.