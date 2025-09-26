Auriculares con traducción de idiomas y un diseño abierto: soundcore llega a Madrid con una experiencia inmersiva

Los auriculares abiertos han llegado para quedarse. Esta nueva forma de escuchar música y no desconectar del entorno ha ganado cada vez más adeptos y desde soundcore, la división de audio de Anker Innovations, quieren fomentarla más que nunca.

Después de presentar sus novedades en IFA, la compañía ha iniciado este fin de semana dos eventos en los que invita a los usuarios a descubrir cómo el sonido puede transformar y acompañar en el día a día.

Lo hace de la mano de sus nuevos dispositivos insignia de formato abierto, los soundcore AeroClip y AeroFit 2 llamados a seguir el ritmo de la rutina así como acompañar en el trabajo, los entrenamientos y hasta los viajes.

AeroFit 2 de soundcore C.F. Omicrono

Es por eso que el stand que ha montado la empresa incluye retos de deporte, pruebas de idiomas y actividades interactivas convertirán la visita en mucho más que un simple plan de fin de semana pudiendo llegar a llevarse unos auriculares gratis con un poco de suerte.

Entre las experiencias más destacadas están la posibilidad de mantener una conversación en otro idioma gracias a la traducción simultánea con IA o boxear para probar de primera mano lo poco que se mueven los dispositivos en la oreja.

Además, los asistentes podrán descubrir algunas de las piezas más icónicas del catálogo de soundcore como poder probar soluciones de audio de distintos tipos como los nuevos Sleep A30, los Space One Pro o los altavoces portátiles Boom.

El horario será el habitual de cada centro comercial. Durante este fin de semana estarán en el Centro Comercial Plaza Norte 2, en la parte superior izquierda; mientras que la semana que viene en la Plaza Central en el Centro Comercial La Vaguada, ambos en Madrid.

Stand de soundcore C.F. Omicrono

Será del 16 al 18 de octubre cuando el tour de soundcore llegue a la Ciudad Condal llevando la experiencia de sonido al centro comercial de La Maquinista.

Auriculares abiertos al mundo

Las estrellas del stand de soundcore son los AeroClip y los AeroFit 2, los versátiles auriculares de diseño abierto con los que la compañía quiere colocarse entre los mejores del mercado.

Los soundocre AeroFit 2 han llegado mejorados para una máxima experiencia inteligente. Ofrecen a los usuarios comodidad para todas las actividades del día a día, tanto deportivas como de ocio. Cuentan con un gancho oculto giratorio en la oreja, ergonomía y acabado de silicona ultrasuave, lo que garantiza una sujeción adecuada, sin llegar a ejercer presión, y un tacto delicado.

Disponen de drivers personalizados de 20x11.5mm con bajos potentes y sonidos claros. Sin embargo, más que el sonido es especialmente interesante la traducción integrada con IA, capaz de

transformar los auriculares en una herramienta práctica para una comunicación con hasta 100 idiomas.

Aeroclip de soundcore C.F. Omicrono

Los AeroClip por su parte tienen un particular diseño que se asemejan a un pendiente y anticipan la nueva generación de auriculares open-ear.

Su anillo flexible, fabricado con alambre de titanio de 0,5 mm y TPU suave, se adapta a todos los tamaños y formas de oreja, distribuyendo la presión de manera uniforme y ofreciendo una comodidad superior incluso en largas sesiones de uso. Los materiales, la pequeña cámara acústica y el diseño ergonómico curvado en la parte trasera alivian la presión en el oído y garantizan un ajuste perfecto.

Además, disponen de una tecnología de bajos virtuales y la mejora de audio por IA, ofrece un sonido potente con graves profundos y una calidad de llamadas superior, incluso en exteriores.