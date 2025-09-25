Así podrás probar las Ray-Ban con pantalla antes de su lanzamiento oficial, aunque no estará aún en España

Hace muy poco que Meta dio a conocer sus Ray-Ban Display, sus primeras gafas con pantalla integrada que pretenden jubilar el smartphone. Un producto que ha generado una gran expectación, llevando a que Meta prepare tiendas especiales para exponerlas.

Según apunta la propia Meta, la firma de Zuckerberg ha abierto unas tiendas pop-up para exhibir las Ray-Ban Display. No solo eso; estas tiendas permitirán a los usuarios probarlas en el mismo establecimiento, y así vivir la experiencia que suponen.

Otra muestra del éxito que prometen tener estas gafas está en las demostraciones. Meta, que ha habilitado una web para solicitar demostraciones de las gafas, afirma que las solicitudes ya se van a mediados de octubre.

Las Meta Ray-Ban Display causan furor

Las tiendas pop-up son establecimientos temporales, establecidos en locales de tamaño medio que tienen como principal objetivo servir como espacio para demostraciones y exhibiciones. Meta abrirá unas cuantas en Estados Unidos centradas en las gafas.

Estas tiendas temporales se ubicarán en Las Vegas y en Nueva York. En un principio se había establecido una tienda pop-up en Los Ángeles, aunque ahora se implementará como tienda permanente de Meta Lab en la zona.

Tienda de Meta Lab. Meta Omicrono

Estas experiencias estarán disponibles en Estados Unidos a partir de octubre. Las tiendas de Las Vegas y Los Ángeles abrirán el 16 y el 24 de octubre respectivamente, mientras que la tienda neoyorquina en 5th Avenue abrirá sus puertas el 13 de noviembre.

Si usamos la página web para solicitar demostraciones, Meta nos advierte que estas estarán disponibles a partir del día 30 de septiembre de este mismo año.

Además, Meta da la opción al usuario de registrarse para recibir un aviso en caso de que una tienda se abra en un radio de 80 kilómetros en nuestra zona, y así poder solicitarla. Obviamente, es esperable que todas estas demostraciones 'vuelen' pronto.

Las Ray-Ban Display de Meta se presentaron el pasado día 18, junto a las nuevas Oakley Meta Vanguard y las nuevas Ray-Ban Meta 2, la renovación de sus populares primeras gafas con cámara integrada con grabación en 3K.

Tienda de Meta Lab. Meta Omicrono

Estas Meta Ray-Ban Display incluyen en uno de sus cristales una pequeña pantalla, lo suficientemente grande para ver mensajes o ver vídeos cortos. Está desplazada ligeramente, para no interrumpir nuestra visión. También desaparece y aparece según lo necesitemos.

Para interactuar con estas gafas podremos conversar con la propia IA de Meta directamente integrada en el dispositivo o bien usar una suerte de brazalete, ubicado en nuestra muñeca y que nos permitirá manejar las gafas mediante gestos.

Con estos gestos, el usuario podrá navegar por la pantalla de las gafas, enviar mensajes, traducir conversaciones y colaborar con Meta AI, sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. La propia pulsera cuenta con 18 horas de autonomía.