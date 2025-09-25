Es oficial: Samsung ya es dueña de algunas de las mejores marcas de sonido de alta calidad del mundo

Hace ya unos meses Samsung anunció una inversión importante en materia de audio: compraba Bowers & Wilkins, así como Denon, Marantz y otras tantas propiedades de este tipo. Una cartera de firmas que oficialmente, ahora pasan a ser suyas.

Meses después de la compra en mayo, ya es oficial: Samsung ha comprado todas estas compañías por 350 millones de dólares, uniendo estas propiedades al catálogo incluyendo marcas como JBL, Harman Kardon, Polk Audio y otras muchas que ya estaban bajo el paraguas de la empresa coreana.

Dave Rogers, presidente de la División de Lifestyle de Harman, ha anunciado esta decisión en un comunicado, añadiendo que esta transición "abre oportunidades de crecimiento significativas para todos".

Samsung es dueña de Harman y otras

En el año 2016, Samsung anunció la compra de Harman al completo. Por aquel entonces, el acuerdo le costó 8.000 millones de dólares, haciéndose junto a Harman con algunas de las mejores marcas de audio del sector.

Gracias a esta compra, Samsung se llevó Harman Kardon, JBL, KG Acoustics o Mark Levinson. Posteriormente en mayo de 2025, Harman anunció la compra de la división de negocios de audio de Masimo (sí, la misma empresa que mantiene los litigios de patentes con Apple por el Watch y el sensor de oxígeno en sangre).

Bowers & Wilkins PI5 B&W Omicrono

Gracias a esta adquisición, Harman (la filial de la compañía coreana) se hacía con Bowers & Wilkins, Polk Audio, Denon o Marantz. Así, Harman y Samsung dejaban clara sus intenciones de potenciar enormemente el duro sector del audio de alta calidad.

El acuerdo que se formalizó a la espera de que las entidades regulatorias respondieran se ha consumado finalmente. Esta división, conocida como Sound United, engrosa la cartera de marca de audio icónicas de Harman y por ende, de Samsung.

Las marcas englobadas dentro de Sound United son las ya mencionadas Bowers & Wilkins, Marantz, Denon, Polk Audio, HEOS, Classé, Definitive Technology y Boston Acoustics. Este conglomerado operará como una unidad estratégica de negocio independiente dentro de Harman, en su división de 'lifestyle'.

Una muestra del interés que Samsung profesó en esta adquisición la vimos en su comunicado original, citando el famosísimo altavoz Nautilus de B&W, uno de los considerados como altavoces más bellos de toda la industria.

Citation One. Manuel Jesús

Denon y Marantz también presentan un legado importante en lo que a audio de altas prestaciones refiere. La primera cuenta con más de 115 años de tradición y la segunda, se especializa en amplificadores y receptores premium.