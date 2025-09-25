Un enorme televisor Samsung de 98 pulgadas, a menos de la mitad de precio: el brutal chollo que llega a El Corte Inglés

El Corte Inglés y otros establecimientos lleva un tiempo ya ofreciendo brutales descuentos en televisores de amplio tamaño, al menos en España. Ya sea con modelos de 75 pulgadas o con dispositivos de 55, siempre tenemos ofertas a la vista. Como el de esta tele de casi 100 pulgadas.

El Corte Inglés vuelve a la carga, esta vez con un modelo absolutamente gigantesco en tamaño y prestaciones. Se trata del televisor de Samsung TU98DU9005KXXC, que como su nombre indica, tiene 98 pulgadas de diagonal.

De normal este televisor de Samsung cuesta más de 4.000 euros, pero ahora se puede encontrar por 1.799 euros. Pero no contento con ello, El Corte Inglés ha incluido un reembolso o cashback de hasta 300 euros adicionales, bajando todavía más el precio.

Un televisor de Samsung de casi 100 pulgadas

La clave de este televisor está en su tremendo panel LED, con resolución 4K en formato 16:9 que permite priorizar la inmersión total a la hora de consumir contenido. Su mejor baza es la tecnología Crystal UHD, que mejora drásticamente la imagen.

El panel apuesta por la tecnología Crystal UHD, capaz de mejorar las imágenes mediante reducción de ruido y optimización de escenas, logrando colores más brillantes y detalles ultra nítidos. Todo ello gracias a su procesador Crystal Processor 4K.

Televisor Samsung TU98DU9005KXXC. Samsung Omicrono

Este procesador transforma contenidos a calidad cercana a 4K y asegura escenas vibrantes incluso con vídeos de menor resolución. El resultado: una de las experiencias más cercanas al cine.

Samsung integra el sistema operativo Tizen, otorgando acceso rápido y sencillo a las principales aplicaciones del momento: Netflix, Disney+, HBO Max, TikTok, Apple TV+ o Samsung TV Plus, entre otras.

Además, incluye funciones como AirPlay, integración con SmartThings y modos de visualización para duplicar pantalla entre móvil y televisor o usar el TV como monitor externo de manera inalámbrica.

La conectividad tampoco se queda atrás, con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, tres HDMI, dos USB-A, Ethernet y más. A todo esto debemos sumarle unos agradecidos 120 Hz de tasa de refresco nativos con FreeSync Premium.

Medidas del televisor. Samsung Omicrono

Así, el televisor de Samsung presume de tener unas altísimas prestaciones para el público más gamer, combinando fluidez visual y un modo de juego dedicado con tecnologías como Motion Xcelerator.

Samsung también ha tenido a bien dotar a este televisor de un cuerpo ultrafino, de apenas 63,5 milímetros de ancho con un fondo de peana de apenas 402,3. Y sí, incluye inteligencia artificial en el sistema y el mando SolarCell Remote que se carga con energía solar.

En el terreno de la inteligencia artificial, el televisor puede reescalar contenidos para elevarlos a una resolución 4K y optimizar el consumo energético con su AI Energy Mode. También puede reducir el ruido, mejorar la nitidez y el brillo de los colores.

Si nos decidimos a combinar este televisor con una barra de sonido, podremos aprovechar la tecnología Q-Symphony para hacer funcionar a todos los altavoces simultáneamente para un efecto más estéreo.

Samsung TU98DU9005KXXC. Samsung Omicrono

Con el cashback de El Corte Inglés y el precio ya reducido del televisor, nos llevamos a casa un pantallón de cine por apenas 1.499 euros. Eso sí, ten en cuenta que hablamos de un televisor de casi 220 centímetros de ancho; necesitarás un buen espacio donde alojarlo.