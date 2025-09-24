El iPhone 17 Pro, al descubierto: así es su rediseño interno y su espectacular cámara de vapor que evita el calor

La llegada de los iPhone 17 en España ha sido todo un terremoto. Los nuevos smartphones de Apple, especialmente los iPhone 17 Pro, han revolucionado todo lo que entendíamos de estos nuevos teléfonos. Así lo demuestra el despiece de iFixit.

La compañía iFixit, especializada en la venta de herramientas y recambios para arreglar dispositivos electrónicos, acostumbra a hacer un despiece completo de los nuevos iPhone todos los años, y esto ha sido así con los iPhone 17 Pro.

El llamado teardown nos muestra el interior al completo, revelando el rediseño interno llevado a cabo por parte de Apple para adoptar más autonomía y algunas de sus principales novedades, como la cámara de vapor o su módulo de cámaras rediseñado.

El iPhone 17 Pro, por dentro

Cuando Apple presentó los iPhone 17 Pro, uno de los primeros puntos que trató fue la forma en la que el nuevo diseño de estos teléfonos supuso un reto de ingeniería. No por el apartado estético, sino por la distribución interna.

Los 17 Pro presentan una redistribución completa de los componentes, alojando la mayoría del hardware importante (el procesador, la placa base, etcétera) en la parte superior, justo donde se encuentra el ya gran módulo de cámaras.

Despiece del iPhone 17 Pro.

Esto se puede ver con las imágenes de rayos X tomadas por iFixit y Lumafield, que revelan precisamente esta distribución interna. En la protuberancia vemos la placa, las cámaras y los sistemas que potencian el Face ID, entre otros.

Un detalle interesante, revela iFixit, es que la cámara de vapor que estrenan estos iPhone 17 Pro se sitúa justo entre los chips y el disipador de calor de la batería. Su labor es evitar la generación del calor del A19 Pro.

La cámara se encarga de distribuir el calor del A19 a una malla de cobre llena de agua que hierve, se evapora y se condensa en un ciclo constante. El ciclo en cuestión se encarga de extraer el calor del procesador y dirigirlo hacia el marco de aluminio.

El aluminio, por su lado, se encarga de disipar mejor el calor que el titanio presente en los iPhone 16 Pro, consiguiendo una eficiencia térmica bastante superior que evita el llamado estrangulamiento térmico o thermal throttling.

Cámara de vapor del iPhone. iFixit Omicrono

El microscopio de iFixit llega a colarse en el interior de la cámara. iFixit la califica de "ornamental", con rejillas y hendiduras de cobre que ayudan a que el calor se condense y así devolver el vapor a su estado líquido.

Desde iFixit dan al iPhone 17 Pro una nota de reparabilidad de 7 sobre 10. "Este teléfono no es perfecto pero Apple, en general, está dando grandes pasos en cuanto a la reparabilidad", detallan desde la empresa.