Es el peor momento para comprarte un MacBook: la fecha en la que Apple podría anunciar nuevos modelos

Ya están disponibles en España los últimos productos de Apple: los iPhone 1 e iPhone Air, los Apple Watch 11 y los AirPods Pro 3 presentados en el evento Awe Dropping de septiembre. Sin embargo, hay en el horizonte una buena cantidad de lanzamientos de Mac.

Los rumores dibujan una línea de tiempo con nuevos ordenadores Mac a la vista, a tenor de la presentación de los nuevos chip M5, que se extenderán a lo largo de todo el catálogo de ordenadores de la firma californiana.

Y es que se espera que estos nuevos M5 aparezcan el próximo mes de octubre, en un posible evento propio en el que se presenten nuevos equipos con estos procesadores. Es de facto uno de los peores momentos para comprarse un Mac.

Los procesadores M5 de Apple, a la vista

Cabe aclarar que ninguno de los rumores que mencionaremos está siquiera confirmado. Por ende, es posible que la timeline de eventos cambie drásticamente, especialmente teniendo en cuenta lo atípica que ha sido la generación de procesadores M4.

Primero tenemos la ya mencionada presentación de los M5, en octubre. Normalmente Apple ha aprovechado este mes para lanzar productos, pero lo que nos dicen las habladurías es que no habrá MacBooks hasta el 2026.

Fotomontaje con el logo de un hipotético chip M5. Manuel Fernández Omicrono

Es probable que los nuevos M5 aparezcan en el mercado o bien de la mano de una nota de prensa o bien con los iPad Pro 2025, que no tendrían cambios especiales a nivel externo pero sí a nivel interno.

Si se da este caso, Apple podría lanzar los iPad Pro M5 junto a unas hipotéticas Apple Vision Pro con hardware renovado. Recordemos que las Vision Pro originales montan procesadores M2 y R1 (el procesador para gestionar las cámaras y sensores de las gafas).

El siguiente salto lo daríamos directamente a 2026. Históricamente, Apple ha presentado sus nuevos Mac en otoño, coincidiendo habitualmente con Halloween y otras festividades. La lógica, de nuevo, nos lleva a pensar que habrá nuevos Mac en octubre.

Pero Mark Gurman, periodista de Bloomberg y famoso filtrador conocido por su casi impecable historial de aciertos, aseguró que Apple podría esperar a principios del año que viene para dar a conocer sus MacBook Pro con M5.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

Por si fuera poco, el propio analista ha dejado claro que estos nuevos MacBook Pro tendrán pantallas táctiles OLED. Un doble logro, ya que sería la primera vez que un MacBook Pro montaría tanto un panel táctil como una pantalla OLED.

Si nos ceñimos a lo que expone Gurman, los nuevos portátiles de Apple mantendrán el diseño esperado de su chasis pero incorporando estas nuevas pantallas. También debutarán los M5 Pro y M5 Max, los nuevos procesadores tope de línea de Apple.

Llegarán en dos tamaños, 14 y 16 pulgadas y con numerosas configuraciones de almacenamiento. Por otro lado, en febrero o en marzo, harán acto de presencia los MacBook Air M5, aunque sin cambios en el diseño y con los mismos tamaños de pantalla.

Está por ver si Apple realiza una transición tan directa de M4 a M5 en el resto de modelos de la compañía. La firma de la manzana mordida impulsó un rápido cambio de chips respecto a los M3 de Apple, que presentaban problemas de ineficiencia en su proceso de fabricación.