Así es la GoPro MAX2, la cámara con "verdadero 8K" en 360 grados que presume de un cuerpo ultrarresistente

Está sucediéndose una auténtica guerra en el mercado de cámaras de acción en España. Con DJI mostrando su reciente Osmo Nano y con Insta360 mostrando poderío con un sistema de grabación en 8K 360, la firma se ha visto obligada a mover ficha con sus nuevas cámaras GoPro.

Ya están aquí las GoPro MAX2, GoPro LIT HERO y su nuevo 'gimbal', el Fluid Pro AI con seguimiento de sujetos mediante inteligencia artificial. Cámaras dedicadas a varios segmentos y que poseen características únicas.

Sin ir más lejos, la nueva GoPro MAX2 se postula, según asegura GoPro, como la única cámara en el mundo capaz de grabar en auténtica resolución 8K en formato 360. Y no solo eso; también incorpora lentes intercambiables y funciones de grabación avanzadas.

GoPro MAX2, la cámara 360 con 8K por antonomasia

Esta nueva versión de la mejor cámara de GoPro integra un sensor con doble lente de 29 megapíxeles, lo que supone un 21% más respecto a la competencia. Ambas lentes disfrutan del sistema Twist-and-Go para cambiar las lentes sin necesidad de herramientas.

La GoPro MAX2 puede grabar en formato 8K con 360 grados, conjuntados con la capacidad de grabar en 10 bits con codificación GP Log, es decir, el perfil logarítmico de la firma para realizar coloración en el metraje final maximizando el rango dinámico.

GoPro MAX2. GoPro Omicrono

Además de disponer de velocidades de transferencia de hasta 300 Mbps, el sonido de la MAX2 corre a cargo de 6 micrófonos aderezados con inteligencia artificial que además permiten funcionalidad Bluetooth integrada.

La GoPro MAX2 también incluye software basado en IA para editar de forma más fácil el metraje en 360 grados, evitando algunos de los problemas más engorrosos de editar en este formato al usuario final. Por cierto, esta es la única cámara en 360 grados con GPS.

En cuanto a durabilidad, GoPro se enorgullece de implementar un diseño "discreto y más aerodinámico" a esta MAX2, que por supuesto es totalmente resistente a agua y al polvo. Además, es ultrarresistente, siendo capaz de soportar todo tipo de golpes.

Las baterías Enduro vuelven a hacer acto de presencia, con una capacidad de 1.960 mAh en cuerpos resistentes a climas fríos, las cuales ya han demostrado en el pasado ser más que capaces de soportar estas inclemencias ambientales.

LIT HERO: la cámara barata de GoPro

La compañía se ha subido al carro de las cámaras compactas y económicas, en este caso haciendo algún que otro recorte respecto a las Hero estándar pero reduciendo el precio bastante, a unos nada desdeñables 269 euros.

GoPro LIT HERO. GoPro Omicrono

En este caso, la LIT HERO dispone de 4K con 60 fotogramas por segundo, cámara lenta 2X y soporte con montaje magnético. Es resistente al agua, sumergible a 5 metros y cambia la pantalla frontal de las Hero normales por una luz incorporada con botón.

El sensor en este caso pasa a ser de 12 megapíxeles y permite grabar en diversas relaciones de aspecto, con 9:16 para redes sociales o 4:3 para formatos horizontales. La batería, también Enduro, promete 100 minutos de grabación.

Gimbal Fluid Pro AI de GoPro

Lejos de las cámaras, GoPro ha lanzado un accesorio tremendamente interesante: el Fluid Pro AI que como su nombre indica, hace uso de la inteligencia artificial para funcionar y seguir sujetos con cámaras GoPro.

Gimbal de GoPro. GoPro Omicrono

El dispositivo, que dispone de 18 horas de autonomía y hace las veces de powerbank, puede soportar tanto cámaras GoPro como cámaras de terceros que eso sí pesen como máximo 400 gramos.

El seguimiento de sujetos por inteligencia artificial se puede realizar o bien hacia adelante o bien hacia atrás. Para afianzar este seguimiento, el gimbal posee una luz de relleno integrada, que ayuda a que las tomas se vean más profesionales y vistosas.

El sistema de control se basa en un completo panel de control con pantalla incorporada, que además integra joystick y todo tipo de conexiones para conseguir tomas ultraestabilizadas con el mayor control posible.

Precio y disponibilidad

Mientras que la GoPro MAX2 ya se puede reservar en España al igual que la LIT HERO, el gimbal se irá a octubre. Esta es la lista de precios en las tiendas de GoPro y minoristas autorizados: