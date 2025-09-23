DJI va a por GoPro con su nueva Osmo Nano: diseño magnético con manos libres capaz de grabar vídeo a 4k 120 fps

DJI ha demostrado en España que no solo saben hacer drones. La compañía china también tiene una gran presencia en el mercado audiovisual, con cámaras para grabar en 8K 50 fps o estabilizadores para móviles. Ahora van directamente a por GoPro.

Lo hacen con la DJI Osmo Nano, la cámara de acción portátil que se filtró hace escasos días y que ya ha sido desvelada oficialmente por DJI. Una cámara que presume de un sensor de 1/1,3 pulgadas, 13,5 pasos de rango dinámico y 4K 120 fps como características.

Por si fuera poco, la DJI Osmo Nano incluye un montaje magnético en una suerte de diseño modular ya marca de la casa. Todo ello aderezado con vídeo en 10 bits y con perfil logarítmico D-Log M.

La DJI Osmo Nano ya es oficial

Lo primero que destaca de esta cámara es el reducidísimo peso que ofrece para el hardware que monta: solo 52. gramos de peso, con unas medidas de 57 x 29 x 28 milímetros, manteniendo una protección IPX4 para lluvia y salpicaduras. También es sumergible.

La gran baza de la Osmo Nano de DJI está en su pantalla táctil OLED HD, integrada en el dock multifuncional de transmisión de vídeo. Gracias a esta pantalla, se puede grabar y controlar la cámara de forma remota sin demasiados problemas.

DJI Osmo Nano. DJI

Usando este sensor de 1/1,3 pulgadas, la DJI Osmo Nano puede grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo y en 4K a 120 para cámaras lentas, con un campo de visión de 143 grados y la ya mencionada profundidad de color de 10 bits.

Además de los perfiles logarítmicos y los 10 Bits, la cámara dispone de un modo SuperNight para conseguir sacar luz de escenas oscuras reduciendo el ruido digital de la misma con algoritmos especializados.

La estabilización corre a cargo del sistema HorizonBalancing, que corrige las indicaciones en un rango de 30 grados para mantener el horizonte elevado. Le sigue la tecnología RockSteady 3.0 en pos de reducir los traqueteos más problemáticos del terreno.

La cámara, recordemos, se compone de la propia unidad de grabación (la cámara en sí) y el dock multifuncional de transmisión de vídeo, que además hace las veces de pantalla, disparador, estación de carga y estación de transferencia de archivos.

DJI Osmo Nano. DJI

Dicho dock integra un diseño magnético que permite montar la cámara en cualquier dirección, sin necesidad de tener que montarla y desmontarla con un complicado método de agarre físico.

Cuando la Osmo Nano está acoplada y totalmente cargada, puede grabar 200 minutos de vídeo a 1080p a 24 fps y cargar el 80% de su batería en unos 20 minutos. Su modo de resistencia eleva la capacidad de carga a 60 minutos en 4k a 30 fps.

Por cierto, el dock de la Osmo Nano se puede conectar a otros dispositivos y soporta una ranura para tarjetas microSD, favoreciendo una conectividad total para volcar los archivos sin problemas.

Por otro lado, DJI ha tenido a bien montar en su cámara un conjunto de dos micrófonos para grabar en formato estéreo y con soporte para conexión directa OsmoAudio conectando la cámara a los transmisores DJI sin receptor.

Precio y disponibilidad

Ya se puede comprar la DJI Osmo Nano en varios packs de distinta índole, que nos dan acceso a una plétora de accesorios compatibles con la cámara. Estos son los kits disponibles por parte de DJI: