Bang & Olufsen lanza los auriculares Beo Grace: sonido de lujo que cuestan casi cinco veces más que los AirPods Pro

En el duro mundillo de los auriculares en España, tenemos todo tipo de opciones para los amantes del sonido. Los Powerbeats Pro 2 de Apple se unen a unos recientes AirPods Pro 3 presentados hace escasas semanas, sin ir más lejos.

Bang & Olufsen, la compañía especializada en audio de altas prestaciones, ha aprovechado el momento y ha lanzado sus Beo Grace, sus nuevos auriculares premium con el mejor sonido rematado por la firma hasta ahora.

Unos auriculares que por cierto, están lejos de ser económicos. B&O ha optado por orientar sus Beo Grace a la gama más alta, con una etiqueta de precio de 1.200 euros, abrazando el concepto del audio de lujo para estos nuevos productos.

Los auriculares premium de B&O

Los Bang & Olufsen Beo Grace destacan tanto por su acabado de calidad como por su audio. B&O habla de auténtica artesanía. No es para menos, ya que incluyen una estructura de aluminio que abarca un acabado en aluminio pulido para cada auricular.

La carcasa también está terminada en este aluminio perlado, un aluminio natural que se inspira en la plata con el objetivo de conseguir una estética similar al de una pieza de joyería. También se oferta un estuche de piel en varios colores.

Auriculares de B&O. B&O Omicrono

Según B&O, los Beo Grace incorporan un diseño de zona intraural más ovalado, que mejora el ajuste de unos dispositivos que además son resistentes al agua y al polvo con IP57. Y por supuesto, disponen de cancelación de ruido.

Los Beo Grace disponen de una rejilla de metal para el altavoz y una malla de nailon para proteger del polvo la parte intraural, evitando que entren residuos no deseados a los auriculares.

En cuanto a batería, los Bang & Olufsen ofrecen cuatro horas y media de uso con cancelación y hasta 17 horas adicionales con las cargas de la propia funda. La clave se encuentra en los controladores de titanio de 12 mm ubicados tras las rejillas de aluminio.

No faltan detalles como la tecnología Dolby Atmos para un sonido más amplio y la tecnología de audio espacial ya famosa entre los usuarios de Apple. La cancelación de ruido de los Beo Grace corre a cuenta del conjunto de micrófonos dispuestos por los auriculares.

Beo Grace de B&O. B&O Omicrono

En este sentido juega un papel clave la tecnología EarSense de Bang & Olufsen, que adapta el sonido de forma automática y cancela el ruido en tiempo real, midiendo la señal acústica única de la oreja y ajustando por el camino el sonido y el silencio a medida personalizada del usuario.

Otro aspecto importante de EarSense con los Beo Grace es que reducen el ruido del viento suavizando el impacto del mismo en la experiencia auditiva final. De nuevo, destacan los tres micrófonos incorporados en cada uno de los auriculares.

B&O habla de cómo los Beo Grace son los auriculares más inteligentes de todo su catálogo. El audio espacial, la transparencia mejorada con TrueTransparency, la cancelación de ruido con los seis micrófonos o la carga rápida son prueba de ello.

Respecto al último apartado, los Beo Grace presumen de una carga rápida de dos horas y media con apenas 5 minutos de carga vía USB-C, sumándole un sistema de gestión de batería hecho a medida de la mano de Breathe, firma especializada en baterías.

Beo Grace. B&O Omicrono

Los Beo Grace se podrán comprar en España en acabado Aluminio Natural por 1.200 euros a partir del próximo 17 de noviembre, por lo que habrá que esperar un poco para hacernos con ellos.