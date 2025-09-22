No hay quien tumbe a este robot humanoide chino: logra levantarse al instante tras ser golpeado por humanos

El mundo de la robótica está cada vez más abocado a un futuro con robots humanoides. Existen dispositivos por menos de 6.000 dólares que ya pueden hacer volteretas y que prometen ser los repartidores del futuro.

En este contexto destaca Unitree, una de las firmas más conocidas en el mundillo por el desarrollo del Unitree G1, su último dispositivo. Ahora, un vídeo muestra su nuevo modo "Antigravedad", que permite al robot levantarse en cualquier situación.

En un pequeño teaser de apenas un minuto y medio, Unitree revela este nuevo modo en una situación extrema, con numerosos ingenieros maltratando al robot. En todo momento, el G1 consigue levantarse de todas y cada una de las situaciones.

El Unitree G1 se levanta en todo momento

El vídeo se puede dividir en varias secciones. La primera de ellas recoge a varios trabajadores de Unitree junto a un Unitree G1. No paran de pegarle patadas o empujarlo con utensilios del lugar. Cada vez que cae, el robot se levanta instantáneamente.

De hecho, la empresa asegura que la velocidad del vídeo no está aumentada. El Unitree G1 se levanta en cuestión de un segundo o dos en el mismo momento en el que pisa el suelo. Se levanta con un gesto rápido y seco, manteniéndose en pie tras él.

Unitree G1 has mastered more quirky skills 🤩

Unitree G1 has learned the "Anti-Gravity" mode: stability is greatly improved under any action sequence, and even if it falls, it can quickly get back up. pic.twitter.com/gDR0n0eIXl — Unitree (@UnitreeRobotics) September 22, 2025

La siguiente sección consiste en mostrar los avances del robot en materia de movimiento. Le vemos hacer acrobacias, girar sobre sí mismo en el aire, hacer volteretas y movimientos de lucha con poses incluidas.

El Unitree G1, según lo visto en el vídeo, hace volteretas acrobáticas, movimientos karatekas y hasta patadas aéreas, manteniendo el equilibrio sin un ápice de duda. Conseguir esto en un robot es increíblemente difícil.

Cabe aclarar que esta es una demostración técnica de las capacidades de movimiento e inteligencia artificial del Unitree G1, al menos del modelo visto en el metraje capturado por la firma.

De hecho, desde Unitree recuerdan que esta demostración está realizada en un entorno de pruebas controlado, y que puede presentar riesgo para las personas implicadas; recomiendan no imitar ninguno de los movimientos del robot.

Robot levantándose. Unitree X

El robot en cuestión es una unidad de prueba basada en el Unitree G1, que llegó a aparecer en el plató de El Hormiguero hace unos pocos meses. Cuesta menos de 15.000 euros y está especializado en tareas de investigación y desarrollo.

También está pensado para hacer tareas domésticas y que sirva como una suerte de mayordomo. Pesa 35 kilos, tiene una altura de 1,32 metros y presume de una movilidad tremendamente avanzada con 23 grados de libertad.

Puede realizar movimientos rápidos y precisos que le permiten correr, andar y subir superficies de todo tipo. Sus manos tienen hasta tres dedos para manipular objetos tanto para cuestiones laborales como para tareas domésticas.

La clave del Unitree G1 está en su sistema de visión con cámaras de profundidad y sensores LiDAR, para comprender mejor su entorno y moverse de manera óptima. Obviamente, se vale de modelos de IA que actualmente están siendo desarrollados.