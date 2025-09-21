El invento para no tener que llevar agua embotella de excursión: elimina el 99,99% de virus, bacterias y microplásticos

La hidratación es un aspecto crucial al realizar actividades al aire libre, donde el cuerpo puede perder una gran cantidad de líquidos a través del sudor. Cuando no se dispone de una fuente de agua potable cercana, las opciones se reducen a transportar botellas, con el peso extra y la incomodidad que eso conlleva, o recurrir a fuentes naturales en plena naturaleza, con el consiguiente riesgo de contraer enfermedades por el consumo de agua no potable.

Para acabar con esa dependencia y eliminar cualquier posible bacteria en agua no tratada, los responsables de Oassay FlexFlow llevan 5 años trabajando en esta botella purificadora con un diseño modular 3 en 1, que se adapta a las distintas necesidades del usuario, asegurando hidratación segura y con buen sabor en todo momento.

El sistema se distingue por su versatilidad, permitiendo tres configuraciones distintas. Puede emplearse como un filtro independiente que se acopla a botellas de plástico estándar, como una botella purificadora completa utilizando su propio recipiente de silicona flexible, o como un sistema de purificación y vaso, añadiendo un recipiente de plástico o titanio ideal para hervir agua o preparar bebidas.

La clave detrás de la tecnología de FlexFlow es su avanzado filtro de doble etapa. La primera fase utiliza la tecnología NanoFlex Carbon, un material poroso y flexible desarrollado para eliminar virus, metales pesados y contaminantes orgánicos.

La segunda etapa consiste en una micromembrana de fibra hueca de 0,1 micras. La combinación de ambos sistemas logra eliminar el 99,999% de virus, bacterias, parásitos y microplásticos, además de reducir el cloro y los malos olores.

La botella purificadora de agua de Oassay

Una de las características técnicas más destacadas es su sistema de retrolavado. A diferencia de otros filtros que se obstruyen y deben ser reemplazados, el cartucho de FlexFlow es desmontable y permite una limpieza rápida.

Solo hay que enroscarlo en una botella con agua limpia y se aprieta para expulsar más del 90% de los residuos acumulados, lo que recupera el caudal y alarga la vida útil del filtro hasta cinco veces más que los filtros convencionales.

El dispositivo ofrece un flujo de purificación instantáneo de 20 mililitros por segundo, eliminando los largos tiempos de espera habituales en este tipo de accesorios. La botella está fabricada con silicona de grado alimenticio, libre de BPA, y se ofrece con un vaso de acampada del mismo material o una versión de titanio, más resistente y apta para el fuego.

Oassay ha lanzado una campaña de crowdfunding en Kickstarter, en la que se ofrece el paquete básico que incluye el filtro y la botella de silicona de 750 ml por un precio inicial aproximado de unos 68 euros, y las primeras entregas previstas para octubre de 2025.